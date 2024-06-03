超 2.5 万名 BBC 员工个人数据遭泄露，官方否认勒索软件攻击

IT之家 6 月 3 日消息，据英国《卫报》报道，超过 2.5 万名 BBC（英国广播公司）现任和前任员工的详细信息因数据泄露而被曝光，BBC 已展开调查。

该公司的养老金计划当地时间上周三写信给会员，称他们的详细信息在一次数据安全事件中被盗，该公司正在“极其严肃地”对待这一事件。养老金计划发言人表示，约 25,290 人的详细信息受到影响。

BBC 表示，没有发现任何证据表明该事件是勒索软件攻击。IT之家查询获悉，BBC 拥有英国最大的职业养老金计划之一，拥有超过 5 万名会员。

在发给受影响者的电子邮件中，养老金计划没有解释泄露事件是如何发生的，只是说私人记录是“从在线数据存储服务复制的”。泄露的数据包括成员的姓名、出生日期和性别、家庭住址、国民保险号码以及表明他们是 BBC 养老金计划成员的信息。

该养老金计划表示，此次泄露不包括任何银行详细信息、财务信息、电话号码、电子邮件地址、用户名或密码，或任何敏感的健康信息。

该事件已报告给英国隐私监管机构、信息专员办公室（ICO）和养老金监管机构。BBC 养老金信托基金主席 Catherine Claydon 在电子邮件中表示：“我们非常严肃地对待这一事件，并想向您保证，我们和 BBC 已立即采取措施评估和遏制这一事件。”

BBC 还表示，目前没有证据表明私人信息被滥用，但正在对此进行监控。它建议会员“对任何看似不寻常的活动保持警惕”。

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