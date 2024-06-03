屏下前摄：努比亚 Z60 Ultra 手机 3379 元起再降价（赠一年电池换新）

努比亚 Z60 Ultra 手机开售于 2023 年 12 月 26 日，采用屏下前摄设计 + 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，发售价为：

12GB + 256GB 首发价 3999 元

16GB + 512GB 首发价 4699 元

16GB + 1TB 首发价 5299 元

今日京东 618 全系至高立减 820 元，活动价为：

赠一年不限次电池换新。

由京东发货，并提供售后服务。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

努比亚 Z60 Ultra 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，配备 6000mAh 大电池（上一代为 5000mAh），支持 80W 有线快充，提供 IP68 防尘防水、USB 3.1、红外遥控等功能。

屏幕方面，努比亚 Z60 Ultra 正面采用了第五代 UDC 全面屏。该屏幕采用京东方 Q9 + 发光材料，色彩显示稳定性提升 50%，屏幕分辨率为 2480*1116p。

影像方面，这款新机搭载“Neovision 泰山影像系统”，后置三摄分别为 50Mp IMX800 高定光学镜头（35mm f / 1.59）、50Mp OV50E 广角镜头（18mm f / 1.8）、64Mp OV64B 潜望式长焦（85mm f / 3.3），均支持 OIS 光学防抖。此外，该机号称支持“运动相机同款循环预录制”，三主摄支持 4K 120 帧视频拍摄。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】