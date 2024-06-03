【IT之家开箱】玄派玄意星星耀 2024 锐龙版图赏，金属机身，国风设计

近日，玄派玄意星星耀 2024 锐龙版正式开售，其 R7-8845HS+16GB+512GB 版本 618 大促售价仅 3999 元起。目前IT之家已经收到了这些新品，一起来看一看外观吧！

玄派玄意星星耀采用金属机身设计，其机身三围为：长 312mm× 宽 220.7mm× 高 16.9mm，采用铝合金冲压 + CNC 精雕工艺，重量约为 1.49Kg，在 14 英寸入门本中属轻薄之列。

玄派玄意星星耀的 A 面左侧顶部有“意玄“题字，让原本简约的 A 面，此刻被赋予了一缕仙侠国风。

打开笔记本，玄意星星耀 B 面搭载了一块 14 英寸的 IPS 雾面屏，这块屏幕的分辨率为 2.5K，比例为 16:10，能很好地兼顾办公与娱乐。

玄意星星耀 B 面的上边框不仅有着摄像头模组，还藏有麦克风阵列，有利于在视频会议时进行更好的收音降噪。

玄意星星耀 B 面顶部中间做了一条凸起，方便开合。并且其开合角度可达 180，开合的过程阻尼感适中，单手开合也毫无压力。

来到玄意星星耀的 C 面，其键盘采用下沉式设计，按键键程适中，键帽面积较大，并支持 3 档白色背光可调，利于暗光下打字输入。

玄意星星耀的电源键融合了指纹识别模块，可在唤醒的同时完成解锁，省去了输入密码的步骤，操作更为流畅。

触控板位置居中，面积较大，表面为磨砂塑料材质，按压力度偏硬，回弹有力。

玄意星星耀的 D 面脚垫采用一长两短的设计，在放在腿上或者不平整的表面时，进风口上方的长脚垫能尽量为进风口撑开空间，保障进风量。由于转轴采用悬浮设计，所以出风口没有遮挡，出风效率较高。

接口方面，玄意星星耀轻薄本为两侧 IO 接口，背部出风口的设计，机身左侧配备了一个 一个全功能 USB-C 接口、HDMI 2.0 接口，一个满血 USB4 接口，以及一个 3.5mm 音频接口。

机身右侧依次是千兆 RJ45 网口，Type-C 口，两个 USB3.2 Gen1 Type-A 接口以及 OCuLink 显卡拓展坞接口，这些接口对于轻薄本来说堪称豪华。

玄派与开源宇宙推出联名定制款 Oculink 显卡坞 EG01C 采用下黑上白的熊猫配色，内置 550W 服务器电源，电源采用快拆设计，方便更换。

更多图赏：

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。