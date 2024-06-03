【IT之家评测室】支持 OCuLink 显卡拓展，玄派玄意星星耀 2024 锐龙版评测

近些年，PC 迷你主机新品频发，这类迷你主机大多采用移动端处理器以及笔记本内存，足以应对于日常的轻度办公娱乐。但由于这些迷你主机没有独显，图形性能较弱，想要玩 3A 大作会很吃力。若是选择外接雷电显卡拓展坞，不仅其价格高昂，还会有一定的性能损耗，对于入门的迷你主机来说是可以，但没必要。

今年年初，OCuLink 爆火，这是由 PCI-SIG 组织开发的一种 PCI Express 小型连接器标准，可以直接走 PCI3 4.0 X 4，带宽可达 64Gbps，比雷电 4 还要高，价格却更为实惠。最近不仅支持 OCuLink 接口的迷你主机越来越多，一些入门级的笔记本同样也支持 OCuLink 接口。就比如我们最近收到的玄派玄意星星耀 2024 锐龙版，不仅支持 OCuLink 接口，还处理器升级至 8845HS，618 期间 3999 元就能入手，性价比直接拉满，其表现究竟如何？一起来了解一下吧。

外观设计

玄派玄意星星耀的 A 面延续了星空的设计，其在左侧顶部有“意玄”题字，原本简约的 A 面，此刻被赋予了一缕国风墨彩的韵味。

打开笔记本，玄意星星耀 B 面搭载了一块 14 英寸的 IPS 雾面屏，屏幕四周的边框较窄，B 面左下角印有玄派 LOGO，很有科技感。这块屏幕的分辨率为 2.5K，比例为 16:10，能很好地兼顾办公与娱乐。IT之家实测这块屏幕的最高亮度为 438nit，要比官方宣称的 400nit 更高一些。

那么这块屏幕的色彩表现如何呢？系统并未提供色域切换功能，我们在默认屏幕设置下，通过专业校色仪和 Display Cal 进行测试，实测其 sRGB 色域容积 101.5% 和色域覆盖 98.3%。而在 Adobe RGB 和 DCI P3 两种色域上，色域覆盖分别为 69.5% 和 71.6%，日常办公和娱乐使用还是没问题的。

色准方面，其平均 Delta E 为 0.15，最大 Delte E 为 0.55，这个色准表现甚至胜过了很多专业显示器，十分出色。

玄意星星耀 B 面的上边框不仅有着摄像头模组，还藏有麦克风阵列，有利于在视频会议时进行更好的收音降噪。

玄意星星耀 B 面顶部中间做了一条凸起，方便开合。并且其开合角度可达 180，开合的过程阻尼感适中，单手开合也毫无压力。

来到玄意星星耀的 C 面，其键盘采用下沉式设计，按键键程适中，键帽面积较大，并支持 3 档白色背光可调，利于暗光下打字输入。

玄意星星耀的电源键融合了指纹识别模块，可在唤醒的同时完成解锁，省去了输入密码的步骤，操作更为流畅。

触控板位置居中，面积较大，表面为磨砂塑料材质，按压力度偏硬，回弹有力。

玄意星星耀的 D 面脚垫采用一长两短的设计，在放在腿上或者不平整的表面时，进风口上方的长脚垫能尽量为进风口撑开空间，保障进风量。由于转轴采用悬浮设计，所以出风口没有遮挡，出风效率较高。

接口方面，玄意星星耀轻薄本为两侧 IO 接口，背部出风口的设计，机身左侧配备了一个 一个全功能 USB-C 接口、HDMI 2.0 接口，一个满血 USB4 接口，以及一个 3.5mm 音频接口。

机身右侧依次是千兆 RJ45 网口，Type-C 口，两个 USB3.2 Gen1 Type-A 接口以及 OCuLink 显卡拓展坞接口。这些接口对于轻薄本来说堪称豪华，唯一美中不足的是 OCuLink 接口使用后，线缆有点影响鼠标操作。

玄意星星耀机身厚度 16.9mm。其机身采用铝合金冲压 + CNC 精雕工艺，重量约为 1.49Kg，在 14 英寸入门本中属轻薄之列。

理论性能

玄意星星耀 2024 锐龙版搭载的是 AMD 全新第二代 AI PC 处理器锐龙 7 8845HS，在玄意星星耀的优化下有着 54W 性能释放。8 核 16 线程，最高加速频率可达 5.1GHz，16MB 三级缓存。显卡方面则是 Radeon 780M 全能核显，RDNA 3 架构，内置 Ryzen AI 引擎，NPU AI 提升了 60%。接下来我们就通过一系列的跑分和实测，来看看它的性能表现究竟如何。

玄意星星耀笔记本虽然是一台轻薄定位的笔记本，但依旧提供了 3 档性能模式调节，只要在键盘上同时按下 Fn+F1 键，就可以随意切换。三档模式分别为封印模式、战斗模式和狂暴模式，分别对应着低功耗、日常使用和满血性能场景，兼顾续航和性能释放，以下理论性能和实测部分均在狂暴模式下进行。

我们先对这台笔记本进行了烤机测试，在 10 分钟的单烤 FPU 环节，玄意星星耀笔记本的 CPU 功耗稳定在 53W，CPU 温度为 99 度，此时的 CPU 主频为 4.0GHz，这样的表现对轻薄本来说还算可以。

接下来我们就来进行理论测试的部分，在 CPU-Z 的跑分环节中，R7 8845HS 获得了单核 664.9 分，多核 6927.6 分的成绩。

在 CineBench R23 的测试中，玄意星星耀笔记本单核得分 1728 分，多核得分 16163 分。多核表现要比上代 R7 7840HS 高上一些。

接着我们又用 3D Mark 的 CPU Profile 项目测试了一下更为详细 CPU 的多线程性能，玄意星星耀笔记本最终拿到了单线程 992 分，最大线程 7545 分的成绩。

接着，我们通过 3D Mark 的 Time Spy 压力测试进行稳定性考察，一般要求其成绩高于 97% 才算通过测试，表现合格。玄意星星耀笔记本的 20 轮 Time Spy 循环最终成绩为 98.3%，完美通过了测试。

而在代表 DX12 游戏性能的 3D Mark Time Spy 的基准测试中，玄意星星耀笔记本的借助核心 Radeon 780M 对于 LPDDR5 高频内存的支持，显卡分数达到了 2948 分，CPU 分数超过了 11000 分，表现不错。

在代表 DX11 游戏性能的 3D Mark Fire Strike 测试中，玄意星星耀笔记本的显卡分数来到了 8610 分，相比上一代 Radeon 680M 的 7420 分，也有大约 12.6% 的提升。可以说这两组分数出来，我对玄意星星耀笔记本的游戏表现还是有点小期待的。

游戏实测

游戏部分，对只有核显的轻薄本来说一直就不是强项。不过，顶着目前“最强”核显的名头，Radeon 780M 能否在中低画质下流畅运行一些 3A 游戏呢？毕竟很多买轻薄本的朋友偶尔也想用它稍微打打游戏吧，所以我们这次也选择了 3 款游戏进行测试。

首先是目前 Steam 上最流行的在线竞技游戏《CS2》，考虑到它在全面升级后对性能的要求增加了不少，在原生 2K 分辨率下运行可能有点吃力，于是我们选择在 1080P 高画质下运行，此时平均帧数为 72 帧。

如果将画质降为低，那么帧数表现就比较可观了，平均帧数可以来到 168 帧，这样的表现足以感受到高刷屏的流畅体验了。

单机 3A 游戏这边，我们选择了 2 款游戏进行测试，在经典动作冒险游戏《古墓丽影：暗影》中，选择 1080P 低画质运行其自带的游戏基准测试，平均帧率为 55 帧，1% Low 帧为 39 帧，如果再适当关闭一些画质选项，应该可以稳定运行在 60 帧。

在体育休闲竞技游戏《极限竞速：地平线 5》中，使用 1080P 分辨率预设低画质，关闭垂直同步，然后运行其自带的性能基准测试，最终平均帧率为 97 帧，1% Low 帧为 85.5 帧。

将画质进一步提升到高，再次运行性能基准测试，也有平均 65 帧的成绩，1% Low 帧为 56.8 帧，这个表现对于一台核显轻薄本来说已经很不错了。如果拿来玩配置要求更低的独立游戏或者热门网游，Radeon 780M 应该能够发挥更大的价值。

生产力方面，我们可以通过 PC Mark 10 的现代办公基准测试，来简单了解一下它的性能水平。玄意星星耀笔记本的综合得分为 7610 分，基本功能部分和生产力部分的分数均超过了 11000 分，数位内容创作部分也有 9900 分以上的成绩，应付日常办公和简单的修图、视频剪辑，影音娱乐都没有问题。

存储

最后我们再来看看玄意星星耀笔记本的存储表现。在内存上，玄意星星耀笔记本采用了 32GB DDR5 5600MHz 双通道内存，我们通过 AIDA64 的内存跑分测试对其进行了实测。其读取可达 61000MB/s以上，写入速度可以达到 86900MB/s，延迟 113.4ns 略高，整体表现中规中矩。

玄意星星耀笔记本采用的是 2TB 容量的固态硬盘。实际的硬盘读写性能以上是 CryStalDiskMark 的实测数据顺序读取接近 7000MB/s，顺序写入接近 6400MB / S，大家可以参考一下。

OCuLink 显卡拓展测试

作为主打 OCuLink 拓展的笔记本，玄派也和开源宇宙联合推出了 OCuLink 显卡拓展坞 EG01C，其内置 550W CRPS 服务器规格快拆电源，转换效率满足 80 Plus 铂金牌要求，除电源线及显卡供电线外无需另外接线。

需要注意的是，显卡拓展坞的安装开机顺序还是比较复杂的，一定不能弄混，否则显卡大概率无法正常工作。并且绝大多数笔记本的 OCuLink 外接显卡都不支持热插拔，工作状态下强行断开可能导致蓝屏或死机。

EG01C 使用方法：

安装显卡，并用螺丝固定好显卡；

将显卡供电线连接好；

在笔记本关机的状态下，将显卡拓展坞用 OCuLink 连接至笔记本；

启动显卡拓展坞电源，并等待 3-5 秒；

启动笔记本；

安装显卡驱动，并重启；

若出现显卡 43 报错请打补丁。

IT之家选择英伟达公版 RTX4070 Super 进行了装机测试，实测 3DMark Time Spy 显卡得分如下。从图中不难看出，使用 OCuLink 外接 RTX4070 Super 内屏输出画面分数的低不到 6%，考虑到台式机更强的内存以及处理器对于显卡跑分成绩的影响，可以说使用 OCuLink 拓展坞的性能接近于无损。

总结

玄派玄意星星耀 2024 锐龙版是一台颇具性价比的电脑。不仅是因为 4499 元的价格能给到消费者 R7-8845HS 处理 + 120Hz 2.8K 高刷屏 + 金属机身出色做工，更是因为其低成本的 OCuLink 拓展方式带来的图形性能提升。无论是偶尔想打 3A 大作的在校学生，还是每日抱着电脑通勤，又渴望更强性能职场新锐都能满足相应需求。特别是 120Hz 高刷屏，也为拓展显卡后的高帧游戏充足的空间。目前这款笔记本 618 其间到手价 3999 元起，并送鼠标，感性兴趣的朋友可以留意一下。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。