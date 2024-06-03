我国科学家成功制备新型“夜明珠”材料：多种颜色，可留光 49 秒

IT之家 6 月 3 日消息，据中国科学院官方消息，近日，中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所成功设计了一种新方法，制备出了具有从蓝色到绿色的多色超长室温磷光发射的碳化聚合物纳米点材料，相关研究发表在《先进科学》期刊。

磷光就是“夜明珠”能在黑夜中发光的主要原因，磷光是一种缓慢发光的光致发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光（通常是紫外线或 X 射线）照射，吸收光能后进入激发态（通常具有和基态不同的自旋多重度），然后缓慢地退激发并发出比入射光的波长长的出射光。

据介绍，这种新型室温磷光材料在肉眼可见的磷光余辉时长上最长达到了 49 秒，磷光量子产率最高达到了 19.5%，并且具有出色的抗光漂白性，在不同波长紫外灯激发下能够发射从蓝色到绿色的不同颜色磷光。

这一特性使得它在防伪标识和信息加密等领域具有巨大的应用潜力。例如，可以将这种材料应用于高安全性的防伪标签，通过其独特的磷光特性来验证产品的真伪。

此外，中国科学院大连化物所近日在金属卤化物余辉发光动力学研究方面取得新进展，揭示了掺杂对于金属卤化物本征缺陷性质的调控作用，在全无机金属卤化物中实现了蓝色长余辉发光，成果发表在《德国应用化学》上。

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