厚度仅 1.1cm、锐龙 AI 300 系列处理器，华硕发布新款 Zenbook S 16 笔记本

IT之家 6 月 3 日消息，华硕今天在 Computex 2024 台北国际电脑展发布了新款 Zenbook S 16 笔记本，搭载最新发布的锐龙 AI 300 系列处理器，售价 1399 美元（IT之家备注：当前约 10157 元人民币）起。

华硕 Zenbook S 16 笔记本搭载 AMD 锐龙 AI 9 HX 370 处理器、双风扇 VC 均热板散热系统，可提供 28W 散热能力。

在安静模式下，散热能力由前代的 8W 提升至 12W，噪音仍低于 25dB。

该款电脑搭载一块 16 英寸 3K 120Hz OLED 触控屏，覆盖 100% DCI-P3 色域。

据介绍，Zenbook S 16 笔记本搭载 Ceraluminum 机身，机身重量仅为 1.5kg、厚度仅为 1.1cm，内置 78Wh 电池与六扬声器系统。

华硕 Zenbook S 16 UM5606 笔记本提供最高 32GB LPDDR5X 内存与 2TB 固态硬盘，售价 1399 美元（当前约 10157 元人民币）起，7 月正式上市。

2024 台北国际电脑展专题

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