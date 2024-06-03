【IT之家评测室】清华同方超翔 H880-T3M 台式机体验：全面国产替代，小机身蕴含大能量

近年来，信创产业已跃升为我国的核心战略。这一综合性产业横跨半导体、计算机和消费电子等多个领域。事实上，信创的本质，可以用四个字概括 —— 自主可控。简而言之，信创产业的核心目标便是实现全面国产替代，确保关键技术和产品不再依赖外部供应。

在整个信创产业链环节中，芯片、操作系统、整机又占据着举足轻重的地位。

就在近日，清华同方推出了“超翔 H880-T3M”台式机产品，这款产品并非面向普通 C 端消费者，而是特别针对政企客户群体，在确保在国产替代的大背景下，满足其专业、高效的需求。

在核心配置上，超翔 H880-T3M 搭载了全新一代海光 C86-3G 处理器，标配 8GB 内存、256GB SSD，以及 2GB 的独显，提供 UOS / KOS 两大国产操作系统选择。

从核心硬件到操作系统，超翔 H880-T3M 都实现了国产化。接下来IT之家将分享新品的上手体验。

一、设计篇

在产品设计上，最令笔者感到惊喜的便是同方超翔 H880-T3M 的小机箱设计了 —— 体积仅为 8L 左右，小巧玲珑，可直立亦可横卧，有着极高的灵活性。

对于紧凑的办公空间来说，小巧体积意味着对办公空间的侵占更小，从而保证了更为舒适的工作环境。

同方超翔 H880-T3M 的扩展接口也是一用俱全。其中，前置接口包括 2*USB2.0、2*USB3.0、1 组耳机和麦克接口。后置包括 VGA、HDMI、USB3.0 等接口，充分满足政企办公人员的多样化需求。

此外，同方超翔 H880-T3M 还保留了 CD 仓，采用了隐藏式设计，位于机箱正面的竖向格栅内部，如果不注意 CD 开关，确实不容易发现。

作为一款面向企业（ToB）的产品，超翔 H880-T3M 的设计自然贴合了实际使用场景的工具属性。其整体设计上与商用台式机一脉相承，延续了沉稳、简约的设计风格，竖向蓝色格栅条作为点缀，既增添了一抹亮色又不失专业感。

既然谈及工具，可靠性无疑是其核心要素。据官方介绍，同方超翔 H880-T3M 经过严格的测试与检测，包括 MTBF 测试、跌落冲击、FAR 减震、EMI 防辐射等多项检测，并获得 3C、节能等一系列认证等。

二、拆机篇

同方超翔 H880-T3M 主机的拆卸十分简便，仅需轻拧下背部固定侧边的两颗免工具螺丝，侧板便能轻易打开，方便用户后期维护和升级。

作为一款仅 8L 体积的小机箱，H880-T3M 的内部布局非常规整，束线和内部走线井然有序，整洁清新。

同时，高效散热风道设计也确保了主机在运行过程中保持稳定、高效的性能表现。

细节上，主板提供了四根内存插槽、一个 M.2 硬盘位，以及 4 个 PCIE 插槽，为用户提供了后期的扩展需求，标配的电源为 200W。

IT之家这次拿到的应该是顶配版本，一口气配备了四根 16GB 的内存条（DDR4 3200MHz），足足 64GB 的豪华配置。同时配备了一根 1TB 的 M.2 硬盘，2TB 的机械盘（西数蓝盘）。显卡则为 4GB 独显，这套配置几乎达到了工作站的级别。

通过拆机简单来看，内存条为 tigo（金泰克）品牌，海力士颗粒。

固态为国产新晋固态硬盘厂商佰维的 AP443。查阅资料显示，这是一款面向入门级工控 IPC A 系列解决方案的固态存储产品。官方表示配合优化设计的固件算法和硬件电路设计，确保产品的可靠性和长期工作稳定性。

规格上，这款固态采用了 3D TLC Flash 设计，颗粒均为 Good Die，最快读写速度为 3370 MB/s、2270 MB/s。

显卡方面搭载了“国产 4K 级显卡”。我们将这款独显与国产海光 C86-3G 处理器放到接下来的评测环节中进行详尽的探讨。

既然强调“4K 级”，那么与同方超翔 H880-T3M 主机搭配的，便是这款同样由清华同方出品的 4K 显示器了。

在规格上，其拥有 4K 分辨率（3840x2160），27 英寸，60Hz 的刷新率，16:9 的宽屏设计，作为一款办公商用显示器，这套规格已经足够“豪华”。

显示器屏幕规格

三、性能篇

超翔 H880-T3M 搭载了全新一代海光 C86-3G 处理器，系统为银河麒麟 V10（SP1），和统信（UOS）一样，都是目前最受关注的国产 Linux 操作系统。

超翔 H880-T3M 核心配置如下：

成立于 2014 年的海光信息，与另一家国产 CPU 龙头龙芯中科同属中科系公司。

资料显示，目前海光 CPU 系列产品兼容 x86 指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，已经应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。

超翔 H880-T3M 搭载的海光 C86-3G 处理器，采用了 8 核 16 线程设计，主频 3.0GHz，最高加速频率可达 3.3GHz，三级缓存 16M，典型功耗 65W。

鲁大师中，关于 C86 3350 芯片的详细配置规格：

目前，国产 CPU 采用了三条不同的技术路线发展，分别为以龙芯为代表的自研指令集、以飞腾为代表的 ARM 授权指令集授权，以及以海光为代表的获得 X86 架构授权。

这其中，海光 C86-3G 正是基于 AMD Zen1 架构开发，因此性能起点相对较高一些。

在银河麒麟 V10 系统上，能跑分的软件并不多，因此我们通过支持 Linux 的 Geekbench6 进行 CPU 的跑分实测，来看看海光 C86-3G 的表现如何。

下载 Linux 版本的 Geekbench6 后，通过命令行运行跑分测试：

经过两轮跑分，测试结果分别如下：

单核、双核子项目分数：

跑分显示，超翔 H880-T3M 的单核、多核分别拿下了 980/984，5418/5379 的分数。

对比来看，超翔 H880-T3M 搭载的海光 C86-3G 单核表现与 AMD 锐龙 7 3750H 等处理器相当（下图红框区域）。

多核跑分方面，海光 C86-3G 甚至超过了部分 11 代 i7 移动端处理器的表现，性能算是国产 CPU 中非常高的梯队了。

安兔兔同样有 Linux 版本，不过针对麒麟系统只有 Arm64 架构的版本可供下载，因此暂时无法进行性能测试了。

当然，仅通过 GeekBench 的跑分来看，配备海光 C86-3G 的超翔 H880-T3M 在日常办公应用中是足够轻松应对各种挑战的。

除了国产的 CPU 之外，超翔 H880-T3M 搭载的国产 GPU 也非常值得我们关注。通过系统自带的工具箱查看，GPU 显存为 4GB，LPDDR4X，显存位宽 128bit。

这次IT之家实测版本提供了 HDMI2.0 和 VGA 接口。

性能上，其像素填充率为 48GPixel / 秒，FP32 浮点算力为 1.5TFLOPS，并且支持支持 OpenGL 4.3、曲面细分技术。

从单精度来看，这款显卡达到了 GTX 950 显卡水平，像素填充率则相当于 GTX 1050 Ti，但是必须要强调的是，后两者的功耗都到达了 70W 之上。而优势，便是低功耗 —— 整卡功耗仅在 4-15W 左右。

这意味着，这款显卡无需单独供电便能运行，也确保了超翔 H880-T3M 在保持小巧机身的同时，依然能够提供出色的性能表现。

性能测试部分，通过终端，进入命令“glmark2”，运行 glmark2 基准测试，glmark2 是一个开源的 OpenGL 基准测试工具，可以评估显卡的性能以及系统的稳定性。

经过测试显示，超翔 H880-T3M 的 GPU 跑分数据为 5893：

这个分数已经到达了 RX 550 超 8 成性能表现，结果还是很出乎意料。要知道这款显卡功耗仅为个位数。

作为对比，RX 550 分数在 6900 左右，英特尔核显 HD630 在 3000 分左右。

接下来通过 Linux 的 3D 渲染工具 glxgears 进行测试，glxgears 通过加载移动齿轮的 3D 模拟来执行帧率测试，每五秒会在终端窗口中记录当前的帧速率。

命令行输入“glxgears”，测试结果显示，帧率达到了 60FPS，这显然是显示器 60Hz 刷新率限制。

输入“vblank_mode=0 glxgears”命令，忽略显示器刷新率的影响，就能看到最大的 FPS 表现。

如下图，超翔 H880-T3M 达到了 15700FPS 上下。

四、体验篇

从上述跑分测试来看，超翔 H880-T3M 的 CPU、GPU 表现都可以说是超过了预期的。那么回到消费者最关心的地方 —— 超翔 H880-T3M 的办公体验又如何呢？

接下来IT之家以实际场景进行了测试体验。

首先是浏览器多页面加载，看看处理器和内存的占用情况。

如下图所示，同时打开 20 个不同网页，此时 CPU 的使用率为 1.8%，内存使用率为 10.7%，显然，超翔 H880-T3M 搭载的海光 C86 处理器和 64GB 超大内存，足以轻松应对这种网页多开的办公场景。

加大一点难度，直接打开 50 + 个网页，此时 CPU 的使用率为 8.1%，内存占用率达到了 14%，即便是 50 多个网页同开，超翔 H880-T3M 的性能依然是游刃有余。

事实上，在体验过程中，超翔 H880-T3M 的表现也非常稳定，各网页浏览滑动也是流畅，开启关闭页面也没有任何卡顿的情况发生，和主流 PC 表现并没有什么区别。

接下来试试在线办公场景，打开在线文档，同时上传 20 张 Png 图片，总体大小超过了 20MB。

如下动态图示所展现，点击上传按钮，这二十余张图片便能实现瞬间上传与加载，实际上，制约其速度的关键因素并非性能，而是网速。

播放 4K HDR 视频，在刚开始阶段处理器占用率能够达到 60% 左右，但很快就趋于稳定，降到 3% 上下。

两倍速播放这段 4K HDR 视频，处理器占用率也仅在 3% 左右。

再来看看 WPS 办公，打开一个 20MB 大小的 PPT 文档，超翔 H880-T3M 也能做到秒开，PPT 页面切换非常流畅，没有出现任何的照片 / 文字加载的情况。

制作 PPT 时，CPU 的使用率在 13.4% 上下。

通过图片处理器软件 GIMP 载入三张 3MB 大小的图片，CPU 的使用率仅为 4.3%，图片的载入耗时也极短，几乎就在两三秒内完成。

通过 GIMP 自带的放大工具，简单处理图片，此时 CPU 的占用率也没有太明显的波动。照片的放大缩小操作也是非常的流畅。

选择该图片，进行万花筒效果，3 秒左右就能完成制作。

继续加入镜头光晕效果，也是以秒级完成制作。

再来试试更考验 GPU 性能的中望 CAD，双击打开软件，软件即可迅速启动，并且在整个使用过程中，CAD 的表现都非常流畅。

在执行简单的框选操作时，可以观察到右侧的 CPU 占用率并未出现明显波动，最高峰值仅维持在大约 20% 的水平，且随着绘图动作的完成，这一数值迅速回落至仅约 3%。

显而易见，超翔 H880-T3M 在应对上述测试时毫无压力，展示了其处理日常办公任务的不俗能力。

为了更进一步检验其性能极限，我们决定加大挑战 —— 使用 GIMP 软件打开一张高达 4.2GB 的图片，看看它的表现如何。

如下图所示，打开这张 tif 格式的 4.2G 照片，超翔 H880-T3M 耗时 50 秒左右，这个表现已经超过了预期。

要知道，一些旗舰配置的电脑，打开这张照片往往也需要几秒乃至十多秒的时间。

视频进行了 3.5X 加速

右侧图（红框内）可以看到打开照片时，超翔 H880-T3M 的处理器占用率基本保持在 10% 以下的水平。显而易见，即使是面对这样的挑战，超翔 H880-T3M 也显得游刃有余，毫不费力。

随后IT之家对这张图片进行了万花筒效果处理，此时超翔 H880-T3M 的处理时间在 1 分钟左右，这个速度也在预期之内。

右侧图记录了超翔 H880-T3M 在处理万花筒效果时的性能表现。在处理这张大尺寸照片时，处理器的占用率一度攀升至 88% 以上，并持续了一段时间，这表明在如此高负载的编辑处理场景下，超翔 H880-T3M 确实承受了一定的压力。然而，一旦图片效果处理完成，处理器的负载便迅速降至 3% 左右。

尽管这是一个相当高负载的场景，但超翔 H880-T3M 依然能够稳定应对，这个整体表现还是很令笔者满意的。

最后，谈一下银河麒麟系统的应用生态。事实上，对于任何一款国产操作系统而言，生态都是一个漫长而艰难的长期主义过程，但是我们也看到了，经过这些年的努力，银河麒麟系统在办公领域已经拥有了一套全面且实用的应用阵容，包括主流的通讯软件、办公软件、输入法、浏览器等，该有的都有。

银河麒麟系统的应用商店

另一方面，毕竟是基于开源的 Linux 打造的系统，只要有 Linux 版本支持，其实都可以下载安装。

银河麒麟系统本身也内置了麒麟天逸终端虚拟化平台以及 CrossOver 这两款应用。通过前者，用户可以安装 Windows 虚拟机，实现 Windows 系统的无缝运行，还可以通过 CrossOver 直接在 Linux 上运行 Windows 应用或游戏。

麒麟天逸终端虚拟化平台

CrossOver

必须要说明的是，对于普通消费者而言，成熟的 Windows 系统仍然是一个更为合适的选择。但对于正在进行国产大转型的政企客户而言，像银河麒麟系统这样国产操作系统，无疑为其提供了更多的选择和可能，为政企客户的数字化转型之路提供有力支持。

写到最后

信创是中国科技产业腾飞的必由之路，也是科技强国的必然选择。这个过程，必须要坚定不移的自主创新，致力于逐步替代依赖的进口产品和技术，实现科技自立自强。

但这个结果并非是一蹴而就的，它是一个漫长而艰难的长期主义过程，需要拒绝风口，拒绝短期利益的诱惑，坚持自主创新。

当然，我们也需要正视存在的不足之处。以 PC 为例，尽管在硬件方面已经取得了显著的进步，但与国际主流水平仍存在一定的性能差距。此外，在系统生态方面，我们也有许多亟需完善的地方。这些不足正是我们前进的动力。

也正如此，这样的背景下，清华同方超翔 H880-T3M 这样的产品就显得尤为珍贵。它实现了核心元器件的国产化，性能强劲，接口丰富，体积小巧适合办公。

也相信这样的产品，一定会为整个信创产业发展注入了新的活力。

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