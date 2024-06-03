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英伟达宣布《星球大战：亡命之徒》将支持 DLSS 3.5、《漫威争锋》将支持 DLSS 3

2024/6/3 20:02:52 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 3 日消息，英伟达 DLSS 3 技术支持的游戏列表得到进一步扩充：

  • 预计于 8 月 30 日发布的育碧《星球大战：亡命之徒 (Star Wars Outlaw)》将支持带有光线重建功能的 DLSS 3.5

  • 即将发布、由网易与漫威联合开发的《漫威争锋 (Marvel Rivals)》支持 DLSS 3 技术

据介绍，《星球大战：亡命之徒》将于 6 月 11 日举行的 Ubisoft Forward 游戏前瞻会亮相，8 月 30 日正式发售，目前已于育碧商城国区开启预售，标准版售 298 元，黄金版售 448 元，终极版售 548 元。

IT之家注意到，英伟达此前已经宣布《星球大战：亡命之徒》的 PC 版本将支持 DLSS 3、Reflex、光线追踪反射、光线追踪阴影、NVIDIA RTX 直接照明（RTXDI）和光线追踪全局光照等特性。

除上述特性外，英伟达本次宣布该游戏还将支持带有光线重建功能的 DLSS 3.5 技术。

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关键词：星球大战亡命之徒漫威争锋DLSS

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