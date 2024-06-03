2023 年度大作《博德之门 3》游戏 9 月推出官方 Mod 工具

IT之家 6 月 3 日消息，拉瑞安游戏工作室官方今日宣布，《博德之门 3》的下一个重大更新将包括该游戏的官方 PC Mod 工具。

在 Steam 页面上的一篇帖子中，拉瑞安表示 Mod 工具将作为更新 7 的一部分包含在内，目前定于 9 月发布。从今天（6 月 3 日）起，工作室将启动 Mod 软件的封闭 alpha 测试，并邀请部分选定的 Mod 作者来试用官方工具。

7 月份，PC 玩家将可以通过一种方式报名参加内测，最多允许 1,000 名玩家测试 Mod 工具。

IT之家从公告中获悉，官方 Mod 工具将首先在 PC 平台推出，稍后将在 Mac、PlayStation 和 Xbox 版本的游戏中添加通过工具包下载和使用 Mod 的支持。

《博德之门 3》游戏更新以及第三方 Mod 之间的冲突，可能会导致游戏稳定性出现问题并阻止 Mod 正常工作，而官方支持的 Mod 将避免这一问题。拉瑞安承诺绝不会阻止第三方渠道 Mod，但官方 Mod 将提高兼容性，从而在任何平台都能正常游玩。

Mod 是一种第三方修改游戏内容的方式，比如替换模型、修改数值等等。《博德之门 3》作为 2023 年销量口碑双丰收的年度游戏大作，添加官方 Mod 工具将进一步延续游戏的生命力，提高老玩家的可重复游玩性。

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