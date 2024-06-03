研究：44% 英国家长担心子女只会浏览社交媒体，不会学习其他科技技能

IT之家 6 月 3 日消息，英国电信运营商 Three 今日发布了一项针对当地家长的研究报告。数据显示，家长们希望自己的孩子在学校能够学到更多的数字技能。

这次共有 2000 名家长参与调查，其子女年龄位于 6-18 岁之间。其中，44% 的家长担心自己的孩子除了浏览社交媒体以外，不会借助科技的力量完成其他事情，从而对他们未来步入社会、走上工作岗位形成阻碍。

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IT之家汇总该研究部分要点如下：

85% 的家长认为数字技能教学应与阅读和写作同等重要。多年来，英国的学校系统在“数字技能”方面进行了不少工作，例如将编程类课程引入课堂。但事实往往是，“数字技能”并不像英语、数学和科学那样被视为核心课程。

75% 的家长认为学习数字技能比学习历史等学科更实用 —— 虽然说了解历史对很多工作和性格塑造都很重要，但很多工作确实需要的是数字技能，而非深厚的历史知识。

76% 的家长认为学校应该投入固定的预算，以确保孩子们能够接触最新的数字技术。

家长们普遍担心，虽然孩子们可以熟练操作 TikTok 等平台，但他们可能不知道如何使用 Excel、图像处理软件、编程平台。

家长们最希望孩子能够在学校学到如下技能：

基本电脑技能（62%）

社交媒体安全（54%）

网络安全意识（53%）

打字技能（52%）

编程 (45%)

参考

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