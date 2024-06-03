首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

《合金弹头：战略版》发布全新预告片：游戏支持中文，今年秋季发售

2024/6/3 23:32:00 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
评论：

IT之家 6 月 3 日消息，由 Leikir Studio 开发，Gamera Games 发行的回合制策略游戏《合金弹头：战略版》今日发布首支预告，官方宣布这款游戏将于今年秋季在 Steam 平台发售，支持中文。

《合金弹头：战略版》首个试玩版将在 6 月 10 日至 17 日的 Steam 新品节上限时上架。

《合金弹头：战略版》是 SNK 授权 Leikir Studio 开发的全新作品，由 Gamera Games 与 Dotemu 联合发行。在秉承系列经典角色和美术风格的同时，融入了 roguelike 和动态战术 RPG 等诸多元素。马可、塔马、菲奥、英里等《合金弹头》系列经典角色也将尽数回归。

游戏特色

  • 探索《合金弹头》系列的首款战术 RPG 游

  • 通过纯手绘地图体验巨大的可玩

  • 享受还原经典，而又令人惊叹的像素艺术画

  • 与你的小队一起面对具有挑战性的全新游戏机

  • 挑战合金弹头系列中的标志性 BOS

  • 选择经典的人物角色，打造完美的战斗小

  • 运用连击在史诗般的战斗中探索击败敌人的最佳方式

IT之家此前报道，《合金弹头：战略版》是由 Leikir Studio（Rogue Lords）开发、Dotemu 发行的一款战术角色扮演游戏，原定于 2021 年夏季推出，随后经历了多次跳票，去年 12 月，官方表示该游戏跳票至 2024 年。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用