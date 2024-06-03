《合金弹头：战略版》发布全新预告片：游戏支持中文，今年秋季发售

IT之家 6 月 3 日消息，由 Leikir Studio 开发，Gamera Games 发行的回合制策略游戏《合金弹头：战略版》今日发布首支预告，官方宣布这款游戏将于今年秋季在 Steam 平台发售，支持中文。

《合金弹头：战略版》首个试玩版将在 6 月 10 日至 17 日的 Steam 新品节上限时上架。

《合金弹头：战略版》是 SNK 授权 Leikir Studio 开发的全新作品，由 Gamera Games 与 Dotemu 联合发行。在秉承系列经典角色和美术风格的同时，融入了 roguelike 和动态战术 RPG 等诸多元素。马可、塔马、菲奥、英里等《合金弹头》系列经典角色也将尽数回归。 游戏特色 探索《合金弹头》系列的首款战术 RPG 游

通过纯手绘地图体验巨大的可玩

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与你的小队一起面对具有挑战性的全新游戏机

挑战合金弹头系列中的标志性 BOS

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运用连击在史诗般的战斗中探索击败敌人的最佳方式

IT之家此前报道，《合金弹头：战略版》是由 Leikir Studio（Rogue Lords）开发、Dotemu 发行的一款战术角色扮演游戏，原定于 2021 年夏季推出，随后经历了多次跳票，去年 12 月，官方表示该游戏跳票至 2024 年。

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