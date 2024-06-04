Android 15 Beta 2.2 更新发布：修复多项 Bug

IT之家 6 月 4 日消息，Android 15 Beta 2.2 更新已发布，解决了不少困扰 Pixel 用户的 Bug。

Beta 2.1 主要针对此前推出的隐私空间功能进行了修复，而 Beta 2.2 则着重进行一系列综合性优化。IT之家注意到，自 Beta 版本推出以来，谷歌一直在努力解决 Pixel 用户遇到的各种问题。此次更新涵盖了诸多重要改进，让 Pixel 手机的整体体验更上一层楼。例如，此前一直困扰用户的隐私空间功能现已完全修复，NFC 支付和电子钱包相关的问题也得到了解决。

本次更新的版本号为 AP31.240426.023，适用于以下 Pixel 系列机型：

Pixel 6 及 Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 及 Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 及 Pixel 8 Pro

Pixel 8a

此次对 Android 15 Beta 2 的次要更新包括以下修复：

修复了以下问题：首次在设备上创建私密空间时，从主屏幕（如果添加了多个主屏幕，则为主屏幕）中移除应用图标。（问题 #340868295）

修复了在某些情况下阻止 NFC 付款功能的钱包角色问题。（问题 #340933949）

修复了向上滑动时应用抽屉无法打开的问题。（问题 335798568）

修复了 NFC 观察模式在某些情况下会阻止处理 NFC 付款的问题。

修复了有时会导致使用 10-bit HDR 录制的视频带有绿色色调的问题。

修复了影响系统稳定性、互动性和连接性的各种其他问题。

谷歌已经提供了 OTA 文件和原厂镜像供用户下载，用户也可以耐心等待手机自动推送更新。与之前仅有 12.12MB 的体积相比，Beta 2.2 的更新包要大得多，达到了 58MB。不过，本次更新修复了诸多问题，例如首次使用隐私空间时应用图标消失的困扰。

需要注意的是，即使更新到了 2.2 版本，偶尔出现 Bug 也是在所难免的。总的来说，目前 Android 14 的稳定性仍然是最佳的。

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