网易生存掠夺射击游戏《萤火突击》开启预下载：枪械改装玩法、实时天气地图

IT之家 6 月 4 日消息，网易在今年的 520 游戏发布会上带来了生存掠夺射击游戏《萤火突击》，该游戏将于 6 月 6 日开启公测，现已开启预下载。

该游戏适龄 16 岁以上玩家，主打“战术”玩法，游戏内可实现枪械改造；武器皮肤更换；战斗风格自定义（可使用突击步枪、手枪、霰弹枪）；可选择与玩家合作游戏；拥有实时天气地图（含晴天、大雾、阴天、黄昏、夜晚）。

在信息素爆发的时代，成为萤火虫部队的一员，在封锁区里寻找解决灾难的办法。你可以直击敌人掠夺装备，也可以全副武装，四处搜刮财宝。但封锁区早已塌陷，在这片危机四伏的土地上，混乱比比皆是，面对铺天盖地的危险，你能否揭开险恶的阴谋，安全归来？

无限出金，刺激掠夺

超高出金率下，无论是全副武装刺激掠夺，又或是轻装上阵谨慎搜刮，都能让你满载而归。找到撤离点，安全归巢，丰富战术由你掌控。

战术巅峰，策略求生

丰富多样的战术道具，提供多种战术选择！保持身体状态，慎重选择装备，战斗即刻展开。与队友紧密协作，灵活制定战术，挑战强敌，完成极限对局！

枪械养成，全面改装

自由度极高的改装系统，12 个部位，百种改装零件，打造个性武器。独特的外观 DIY，万种喷涂组合，让你的武器独一无二。数百种改装方案，一键配装，快速准备战斗！

竞技挑战，赏金升级

全新 5V5 团队对抗模式，全新竞技玩法机制，体验团队合作和战术策略，展示实力和个性！赏金升级，靠实力兑换任意枪械涂装，成为竞技挑战的王者！

人性尽头，战场博弈

在真实的战场中，没有永远的敌人。选择保留生命，救助陌生者，与其成为队友，共同顺利撤离。被击倒后，发出求救信号公开坐标。你永远不知道下一个遇到的玩家是心怀鬼胎，还是乐于助人。