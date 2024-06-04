【IT之家开箱】联想小新 Pad 2024 舒视屏智学版图赏，柔光护眼，设计轻巧

最近，IT之家收到联想小新 Pad 2024 舒视屏智学版平板电脑，其主打柔光护眼以及天骄学堂一栈式教育平台。其颜值如何？一起了解一下吧。

联想小新 Pad 2024 舒视屏智学版的外包装设计潮流且有活力。不仅有 XIAOXIN 的渐变色 LOGO，还有联想小新的卡通形象。

打开包装，小新 Pad 2024 舒视屏智学版附送了保护套、20 瓦充电头、数据线、反光镜以及卡针等配件。

联想小新 Pad 2024 舒视屏智学版的三围为 255mm×167mm×7.1mm，重量约为 465g，加上保护套以及触控笔的重量为 783g，放在书包中也不会感觉很重。其背面与中框采用一体化设计，不带保护套的握持也很舒适。并且，同很多小新产品一样有一枚 Lenovo 的金属铭牌，精致感拉满。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版正面搭载了一块 11 英寸的柔光屏，屏幕周围采用等宽设计，屏占比约为 85%。其表面为纳米蚀刻工艺，无论是书写还是观感都与纸张类似。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版可搭配联想手写笔使用，这支笔重量仅 14g，并支持 4096 级压感。

800W 像素的前置摄像头位于屏幕上方，这个视角利于平板横屏使用。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版更是为这枚镜头设计了反光镜，能通过前置摄像头来扫描桌面上的书本，进行指查指译。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版机身上边框不仅有音量按键与麦克风，还有 MicroSD 卡槽，方便进一步拓展存储空间。

值得一提的是小新 Pad 2024 舒视屏智学版保留了 3.5mm 音频接口，便于使用有线耳机进行学习。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版拥有 4 枚扬声器，其身两侧各有两排扬声器开孔，支持 Dolby Atmos 音效，无论是视频教学，还是影音娱乐都更具沉浸感。

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