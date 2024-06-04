【IT之家评测室】联想拯救者 Y7000P 2024 游戏本评测：14 代酷睿 HX 处理器表现强悍

今年联想将 HX 系列处理器下放到拯救者 Y7000P 这个系列，进一步提升了产品竞争力。在打磨成熟的优秀模具和屏幕素质加持下，更看重 CPU 性能的小伙伴应该会期待 2024 新款拯救者 Y7000P 的表现。IT之家最近拿到了 i7-14700HX + RTX 4060 的版本，想趁双 11 入手的小伙伴可以借此机会看看它适不适合你。

外观设计

2024 款拯救者 Y7000P 的模具这次所有变化，不过整体风格与前代并无太大调整。整机三围上它的厚度做到了 19.7mm (前)/25.2mm (后)，重量约 2.45kg，放在主流的游戏本上属于中规中矩的水平。

机器 A 面依旧是非常简约的设计，左侧上方印有 LEGION 的全大写 Logo，右下方还有一个经典的 Lenovo 金属铭牌。

机器支持单手开合，最大开合角度为 180 度，可以支持更多使用场景。老用户都知道屏幕是拯救者 Y 系列的卖点之一，所以对屏幕素质自然非常重视。

这款 16 英寸、2.5K 分辨率、16:10 比例的 IPS 屏幕，支持 165Hz 刷新率，3ms 响应时间，10bit 色深以及 350nit 亮度，还有莱茵 TUV 硬件级低蓝光认证、杜比视界和 DC 调光支持，屏幕为四面窄边框，因此屏占比可达 92.8%，视觉体验沉浸。

除此之外，联想一直在做的爱色丽 XRite 色彩管理得以保留，可以在默认、sRGB、Rec.709 三种色彩空间上切换，Not calibrated 则是未校准模式，不太建议大家使用。这款软件还支持云端备份，无论用户重装系统还是更换硬盘，色彩配置文件都不会丢失。

IT之家实测了三种色域模式的表现，原生默认色彩模式下，sRGB 色域的容积和覆盖都在 100% 左右，其它两种色域覆盖都在 70% 以上。默认亮度为 153nit。

色准方面则做到了平均 Delta E 0.53，最大 Delta E 1.57，色彩还原很准。

sRGB 色彩模式下，色域容积和覆盖表现与原生模式非常近似，不过默认亮度为最高的 350nit。

色准表现同样出色，平均 Delta E 为 0.61，最大 Delta E 为 1.59。

在 Rec.709 的色彩模式下，同样保证了不错的色域和色准。用这块屏幕进行对色彩要求很高的创意设计工作很合适。

拯救者 Y7000P 的 C 面搭载了一块全尺寸键盘，不仅拥有完整的独立数字小键盘区，2U 数字 0 键，还有全尺寸的方向键，微笑键帽也采用了人体工学设计的弧形底面，算是联想经典的设计风格了。不过在 Y7000P 上，键盘背光只有白色，不支持 RGB。

电源按钮被放在了键盘顶部中间的位置，形状为圆形，自带 3 条白色灯带。

触控板方面整体位置偏左，表面手感和 C 面保持一致，虽然不像玻璃那样光滑，但触控响应和按压反馈都不错。

D 面设计比较常规，塑料材质，脚垫给得比较高，能够一定程度增加进风，下方脚垫两侧还有一组扬声器开孔。

前面我提到了 Y7000P 2024 的模具做了调整，具体指的就是这次的侧边。由于去掉了机身两侧的散热出风口，因此接口的间距非常大，外界设备更加从容。机身左侧提供了一个 USB3.0 A 口，2 个 USB 3.2 Gen2 C 口，一个支持 DP1.4，一个支持 DP1.4+PD 充电，还有一个 3.5mm 音频接口。

机身背部提供了一个 HDMI2.1 接口和方形电源接口，三条散热出风口全部集中在机身背部。

机身右侧提供有 2 个 USB3.2 A 口，一个 Micro SD 卡槽，一个摄像头电控开关以及一个隐藏式 USB3.2 A 口。

拯救者 Y7000P 标配的依旧是 230W 电源适配器，适配器重量 853g。

性能表现

拯救者 Y7000P 的一款中高端定位的游戏本，处理器采用了基于移动端 H55 平台的 i7-14700HX，性能更为强劲。i7-14700HX 处理器最大的提升就是采用了 Raptor Lake B0 核心，能耗比表现更加出色。8P 核 + 12E 核，33MB 的 L3 缓存规格，相比 13 代也更接近 i9-14900HX，大核最高 5.5GHz，小核最高 3.9GHz 的睿频频率也进一步拔高了性能上限，可以说提升幅度在 14 代 HX 处理器中最大。

而显卡则采用了游戏本上最常用的 RTX 4060，它拥有 8GB 显存、3072 个 CUDA 核心，基于 NVIDIA Lovelace 架构，支持光线追踪、DLSS 3.5 等技术，140W 功耗性能释放。

先看拆机，拆下底壳后可以看到，拯救者 Y7000P 采用了双风扇六热管的设计，内部空间填充得很满。

仔细观察风扇侧边，有一个开口设计，可以借助全新的内吹式散热，通过风扇将热气流从固定方向朝后排出机身，提升散热效率，这也就是为什么 Y7000P 这次的机身侧边没有做散热开口的原因。

左侧风扇下方是一个空的 M.2 硬盘位，还有自带的瑞昱 RTL8852CE Wi-Fi6 网卡。

中间是两个内存插槽，自带内存为 2 条美光 DDR5 5600MHz，实际读写速度表现比较一般。

右侧是第二个 M.2 固态硬盘位，自带一条 1TB 容量的忆联定制固态，2242 长度，不过 M.2 插槽也支持 2280 常规固态硬盘。

自带固态硬盘的实际读写成绩不错，顺序读取速度 7000MB/s左右，顺序写入速度也有 6200MB/s。

最下面是容量为 80Wh 的电池。在新的散热设计下，拯救者 Y7000P 的散热表现如何呢？我们直接烤机看看吧。

在 10 分钟单烤 FPU 的测试中，一开始 i7-14700HX 的瞬时功耗直接来到了 110W 左右，CPU 温度也一下子冲到了 98 度，不过没过多久就下降并稳定在 100W 附近，此时 P 核频率为 3.5GHz，CPU 温度为 93 度，i7-14700HX 这个性能怪兽顺利被压住了。

然后是单烤 GPU，GPU 功耗一直稳定在 125W，并且 GPU 频率也比较高，达到了 2355MHz。烤机 10 分钟后，GPU 温度为 75.5 度，显存温度 68 度，温度控制得不错。

最后是 20 分钟双烤测试，此时 Y7000P 的 CPU 功耗稳定在 45W 左右，CPU 频率给得比较保守，P 核只有 2GHz 左右，CPU 温度控制在 84 度。GPU 依旧满血运行，功耗达到了 125W，也就是说整机有 170W 的性能释放。GPU 温度保持在 85 度左右，显存温度保持在 76 度，整体散热效果非常不错。

接下来是理论性能部分，首先在 CineBench R23 的测试中，i7-14700HX 获得了单核 2072 分，多核 26088 分的成绩，表现不错。

而在 3D Mark 的 CPU Profile 测试中，i7-14700HX 得到了单线程 1082 分，最大线程 10335 分的成绩。

显卡我们采用 3D Mark 进行测试，在基于 DX12 游戏的 Time Spy Extreme 测试项目中，拯救者 Y7000P 拿到了 5258 分的显卡分数。

而在基于 DX11 游戏的 Fire Strike Extreme 项目中，RTX 4060 的显卡分数为 13231 分。

在考验光追性能的 Port Royal 测试中，RTX 4060 获得了 5421 分的成绩。从这三组成绩上看，拯救者 Y7000P 对显卡性能的调校也比较出色。

显卡压力环节，我们采用 3D Mark 最新推出的 Steel Nomad 压力测试进行 20 轮循环测试，拯救者 Y7000P 的帧率稳定度达到了 99.1%，性能释放持久性无需担心。

日常办公性能方面，我们请出 PC Mark 10 现代办公基准测试，综合分数来到了 9372 分，三个子项目得分均突破一万，用作日常办公毫无压力。

在更侧重生产力综合性能的 CrossMark 测试中，拯救者 Y7000P 的综合得分为 1788 分，子项得分中创造性得分最高，逼近 2000 分。

图形渲染方面的表现，我们来看 Vray BenchMark 的测试，在 Vray for CUDA 项目中，拯救者 Y7000P 拿到了 1898 分的成绩。

在 Vray for RTX 的测试项目中，则拿到了 2843 分的成绩。

在另一个专业建模工具 Blender 中，基准测试的三场景得分依次是 1718 分，950 分和 918 分，在处理专业建模渲染方面的创意设计也足够了。

视频剪辑和 AI 性能方面，我们同样测试了 2 款软件。打开剪映 PC 版剪辑一段 5 分 30 秒时长、4K 分辨率的视频，无论是预览还是拖动时间线都非常流畅。

而使用剪映中基于 AI 硬件加速的智能抠像功能将 5 分 30 秒视频中的人物抠除背景，耗时 52 秒，还不到 1 分钟。

再将这段视频以 AV1 编码进行导出，也仅耗时 53 秒，整体效率很高，满足日常视频剪辑需求不在话下。

最后我们使用 Stable Diffusion 进行简单的文生图测试，以 v2-1_ema-pruned 模型为基础，Euler a 采样方式生成 24 张 512*512 分辨率的橘猫图片，耗时 58.8 秒，如果再加上 Tencor 插件时间直接减半，进行 29 秒即可完成。

游戏实测

下面是游戏本的重头戏，游戏实测。简单提几句拯救者 Y7000P 的控制中心。

纯黑风格设计，主页做得非常直观，一大块 CPU 和 GPU 性能状态信息面板摆在最显眼的位置，面板右上角有个默认开启的 GPU 超频开关。下面放置了 4 个常用的性能模式切换开关，前 3 个为预设性能模式，最后一个自定义运行用户对 CPU、GPU 小幅超频，调整功耗墙以及最大风扇转速等。显卡模式切换、触控板开关、充电模式以及 Steam 加速功能被放单独放在下面的小模块中，简单方便。

自带的驱动管理可以方便检测、更新、还原原厂驱动，无需再去官网查找更新。以下游戏测试我们全部基于独显模式 + 野兽性能预设下进行。

首先是在线竞技游戏的代表《CS2》，以 1080P 分辨率 + 默认高画质运行游戏，游戏平均帧数达到了 253 帧，1% Low 帧为 91 帧，平均延迟 11ms。

切换到 2.5K 分辨率，游戏平均帧数为 169 帧，1% Low 帧为 46 帧，平均延迟增加至 15ms。以 i7-14700HX 处理器的性能足以发挥出 RTX 4060 的全部实力，但在比较看重 CPU 性能的在线竞技游戏中 RTX 4060 却不太能发挥出 HX 处理器的全部水平。

所以当我们将游戏设置调整为 1080P、低画质时，才能跑到 300 帧以上的平均帧数表现，因此建议大家用它玩在线竞技游戏时适当降低画面规格。

再来是光栅游戏的表现，在经典动作冒险游戏《古墓丽影：暗影》中，采用 2K 分辨率 + 最高画质运行，自带基准测试的平均帧数为 117 帧。

另一款《荒野大镖客：救赎 2》中，以 2K 分辨率、最高画质运行自带基准测试，游戏平均帧数为 63 帧。

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最后是两款光追游戏，在《极限竞速：地平线 5》中，以 1080P 分辨率极端画质 + DLSS 质量 + DLSS 3 运行游戏自带基准测试，平均帧数为 102 帧；

以 2K 分辨率极端画质 + DLSS 质量 + DLSS 3 运行游戏自带基准测试，平均帧数为 77 帧；

最后是《赛博朋克：2077》，以 2K 分辨率 + 原生超级画质运行游戏自带的基准测试，游戏平均帧数为 55 帧。

接着切换到超级光追画质，并打开 DLSS 2 自动 + DLSS 3，再次运行基准测试，游戏平均帧数为 62 帧，玩起来体验更加舒适。

总结

作为新一代联想拯救者系列的旗舰游戏本，拯救者 Y7000P 2024 整体配置非常均衡，所以我并不担心它的性能和游戏表现。而且还有几个比较出彩的地方，比如屏幕自带 3 种色彩模式管理，色彩和色准表现优异。又比如在散热方面，新的内吹式散热结构，不仅没有影响散热效果，还让机器的外观更有质感，这些足以说明联想有花功夫打磨产品。

而在这款产品的选购方面，它的 CPU 非常强，因此如果你常用的生产力工具或者玩的游戏很多都很吃 CPU 性能的话，拯救者 Y7000P 是个非常合适的选择；如果你追求出色的 2K 游戏性能，那么我更建议你购买 GPU 更强的型号。当然，看重屏幕表现的朋友也可以闭眼买这款产品，它的屏幕素质和外观设计作为一台创意设计 PC 也是完全 OK 的。

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