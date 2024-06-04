【IT之家评测室】柔光屏更护眼，联想小新 Pad 2024 舒视屏智学版评测

谈到学习平板，其在很家长的印象中都是些高价低配的产品，可以说是买教学资源送平板。而最近，IT之家收到了联想小新 Pad 2024 舒视屏智学版平板电脑，这是一款价格亲民，主打柔光护眼的学习平板。表现如何？一起来了解一下吧。

外观设计

小新 Pad 2024 舒视屏智学版正面搭载了一块 11 英寸的柔光屏，屏幕周围采用等宽设计，观感协调统一。

800W 像素的前置摄像头位于屏幕上方，这个视角利于平板横屏使用。可通过小新 Pad 2024 舒视屏智学版指查镜来扫描桌面上的书本，进行指查指译。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版背面与中框采用一体化设计，不带保护套的握持也很舒适。并且，同很多小新产品一样有一枚 Lenovo 的金属铭牌，精致感拉满。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版机身上边框不仅有音量按键与麦克风，还有 MicroSD 卡槽，方便进一步拓展存储空间，小新 Pad 舒视屏智学版最高支持 1TB 的 MicroSD 卡槽，装入下载好的全学年全科目教学视频也是足够的。

值得一提的是小新 Pad 2024 舒视屏智学版保留了 3.5mm 音频接口，便于使用有线耳机进行学习。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版拥有 4 枚扬声器，其身两侧各有两排扬声器开孔，支持 Dolby Atmos 音效，无论是视频教学，还是影音娱乐都更具沉浸感。

屏幕

小新 Pad 2024 舒视屏智学版有别于其他版本的小新 Pad 2024 的部分，主要就是这块 11 英寸的柔光屏。分辨率为 1920×1200。其有两大护眼妙招，一是柔化屏幕发出来的光，让显示的画面更接近于纸制印刷品；二是消除屏幕反射周围环境的光线，消除 95% 的环境反光，让画面更清晰可见。

另外，小新 Pad 2024 舒视屏智学版的屏幕还获得德国莱茵低蓝光认证，能过滤掉 91.36% 的有害蓝光。配合平板内置的护眼模式与阅读模式，小新 Pad 2024 舒视屏智学版可以说对孩子的眼睛做了全方位的呵护。

值得一提的是，小新 Pad 2024 舒视屏智学版的阅读模式提供了多种设置，有彩色、黑白两种模式可选，更可以自定义设置，让阅读模式仅对部分 App 生效。

当然，保护视力不仅需要出色的屏幕素质，科学的用眼也很重要。小新 Pad 2024 舒视屏智学版利用前置摄像头实现了坐姿提醒、距离提醒以及专注度提醒等功能。若是坐姿不端正，或是距离过近平板都会发出提醒及时纠正，让孩子养成良好的学习习惯。

另外，这块屏幕支持 90Hz 的高刷新率，在书写时会有更加跟手的笔触，配合磨砂感的柔光屏，在书写时也有沙沙声，类似纸制品书写时的体验。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版支持联想手写笔，这支手写笔重量仅 14g，握在手中和寻常中性笔无异，4096 级的压感也让书写出来的笔迹更为真实。

学习辅导

在学习辅导方面，小新 Pad 2024 舒视屏智学版内置天骄学堂一栈式成长平台，有着非常丰富且经典的 K12 教育资源以及兴趣拓展资源。笔者尝试将年级设定在八年级上学期重温一下初中知识点。首先能看到在主要学习科目上资源很全，语数英物相应的同步教材、同步视频以及很重要的 5・3 同步练习都是具备的。

并且，针对于不同科目的学习内容特点，天骄学堂也添加了不同的功能。例如，英语科目具备单词听写、指查指译功能，帮助孩子快速识别牢记各类单词短语；而数学、物理等科目则设置了知识点精准学功能，该功能将课本中的知识点用线条串联起来，同学们可以针对不同的知识点进行测试练习，第一时间发现自己的薄弱知识点，随即进行查漏补缺，学习过程更加科学高效。

我们先是尝试了英语同步点读，天骄学堂整合的教材资源来自纳米盒。打开教材，点击有红框的文本就会有相应语音朗读，在右上角的设置中还可调整相应的语速，对于生词较多的语句可以尝试放慢语速，利于跟读。另外，对于生词较多的语句也可以开启显示翻译，来检验自己翻译得是否正确。

对于纸质文档上的陌生词汇可以通过指查指译进行查词翻译。笔者简单尝试了一下，哪里不会点哪里，单词的识别精度以及准确性还是挺高的。对应的词汇发音、词性以及例句非常全面。

理科方面，我们选择了初中物理进行体验，首先我们可以先在同步视频中学习课本中的知识点，天骄学堂所提供的初二物理课视频资源来自格灵，授课老师是华中示范大学的杨银梅老师，知识点、例题讲解得很清晰明了，对于重难点列举得也很全面，对于听不懂的内容还可以拖动进度条放慢速度反复观看，这是线下课堂上没有的优势。

在看完同步视频后，可以再过一遍 5・3 教材全解进一步巩固知识点。天骄学堂的 5・3 教材详解有点类似于 PDF 文档。

教材全解目前还不支持直接用笔在上面作答，可以通过单击联想手写笔上的按键对题目部分进行截图，然后在截图上进行演算解答。

在知识点掌握得差不多的情况下，就可以通过知识点精准学的组卷评测来进行自我测试了。我们选择了声音相关的三个知识点进行评测，因为知识点较为简单，题目多以选择题为主。交卷后系统会自动阅卷，并评判知识点的牢固情况。

回答错误的题目天骄课堂会自动将其移至错题本，方便在复习的时候回顾错题。

在学习过相应的科目之后，天骄学堂可以生成学情报告，方便家长随时了解孩子学习进度以及主要科目知识点掌握情况。

青少年的孩子的自制力偏弱，对事物充满好奇心，极易沉溺于手游等诱惑。天骄学堂的应用管控可以设置 App 使用限额，例如孩子在追喜欢的国漫，我就设置了每天一集的时长，既满足了孩子的爱好，又能防止孩子沉溺于其他内容。

这些设置不仅平板端能操作，同样支持家长手机远程操控。对于孩子住校的家长来说很是便捷。

小新 Pad 2024 舒视屏智学版丰富的不仅是教学资源，一些兴趣的拓展同样做得不错。例如其内置的 AI 手抄报功能，按照节日、安全教育、科学知识等标签提供了非常多的手抄报模板。模版中的各种元素也可以手动调整位置、大小，也可以自己添加或者删除元素。

若是想打印出来进一步手绘，AI 手抄报还可以将模板生成线稿，方便手动绘制。

伴学中心

科学的引导能增强孩子的学习兴趣，例如天骄学堂中的伴学中心。其提供了一个类似养成装扮的游戏。孩子可以通过完成日常的学习任务获得金币，金币则是可以购买道具来伴学中心的空间。回想起自己上学时也曾经喜欢装扮 QQ 空间 QQ 秀，笔者相信孩子们会对这套玩法感兴趣的。

续航与充电

续航方面，小新 Pad 2024 舒视屏智学版内置 7040mAh 电池。IT之家实测，50% 的亮度下，一小时的教学视频播放耗电 9%，小新 Pad 2024 应对孩子们一天的学习不成问题。小新 Pad 2024 舒视屏智学版附送的充电头功率为 20W，IT之家实测半小时可充入 32%，从 0 充满需要 2 小时。

配置方面，初上手小新 Pad 2024 舒视屏智学版搭载高通 685 处理器，配备 8GB 内存以及 128GB 的储存空间。除了学习以外，其性能也可以流畅运行《王者荣耀》、《和平精英》等热门游戏。

总结

小新 Pad 2024 舒视屏智学版售价 1249 元起，相比市面上的主流学习机来说绝对要实惠的多。并且，无论是护眼效果还是丰富的 K12 教育资源整合都不输一些大品牌的学习机。配合联想手写笔带来的类纸的书写手感，小新 Pad 2024 舒视屏智学版可以说是一台学习体验极佳的平板电脑。另外，高通骁龙 685 的性能配合 11 英寸大屏，除了孩子日常学习，家长也能用其追剧娱乐。如果 618 期间想入手一台能帮助孩子学习的平板电脑，那小新 Pad 2024 舒视屏智学版值得留意一下。

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