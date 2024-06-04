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消息称 OPPO Find X8 Ultra 手机后置四摄双潜望，弃用 IMX858

2024/6/4 12:10:41 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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感谢IT之家网友 NightWiz佳宜 的线索投递！

IT之家 6 月 4 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发帖称，OPPO Find X8 Ultra 手机采用四摄双潜望方案，四颗镜头均为 5000 万像素。

此外，OPPO Find X8 Ultra 的超长焦升级为中底方案，将弃用 IMX858 图像传感器。

评论区中，有网友询问 Find X8 Ultra 是否有玻璃版本，博主给出了肯定回答，并表示“全玻璃”。

IT之家此前报道， OPPO Find X8 Ultra 手机将在明年登场，有望搭载高通骁龙 8 Gen 4 处理器。

Find X8 / X8 Pro 手机将拥有玻璃机身，有望今年 10 月登场，预计将采用 1.5K 屏幕，搭载天玑 9400 处理器，与小米 15 / vivo X200 系列手机展开竞争。

OPPO Find X7 Ultra 手机发布于今年 1 月，号称“大师影像 巅峰旗舰”。该手机搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器和自研潮汐架构；采用玻璃和素皮拼接设计；搭载双潜望四主摄，行业首发 HDR 预览。

▲ 图源 IT之家评测：OPPO Find X7 Ultra 手机

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关键词：OPPO Find X8 Ultra

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