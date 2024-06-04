台积电正式进入由魏哲家全面掌舵时代，原董事长刘德音退休

IT之家 6 月 4 日消息，台积电今日上午举行股东常会，宣布台积电总裁魏哲家接替刘德音担任董事长一职，台积电进入由魏哲家全面掌舵时代。

这也是董事长刘德音任内最后一次主持股东常会。刘德音在会上表示，美国建厂成本自然比在中国台湾地区高，但台积电在美国建厂的成本比其他公司低，且现在全球破碎化的发展是必然趋势，因此台积电不得不赴美建厂。此外，台积电会继续考虑在日本熊本建第三座晶圆厂。

刘德音还预计，AI 需求将比一年前乐观。但台积电不打算改变商业模式和客户竞争，不打算投入 AI 服务。

据IT之家此前报道，台积电早在去年底就发布公告，刘德音董事长将不参与本届董事提名，并于今年股东大会后退休。

刘德音博士于 1993 年加入台积电，并在创办人张忠谋博士于 2018 年退休后接任董事长职位。

刘德音表示：“过去三十年在台积电贡献己力，对我来说是一趟非凡的旅程，我要特别谢谢我们非常有才华的团队并肩将公司打造成今日的业界指标企业，而我能在我们传奇的创办人退休后接下台积电董事长一职，更是一项殊荣。我现在希望能退而不休，以不同的方式回馈我数十年的半导体经验，多花点时间陪伴家人，开启人生的新篇章。”

魏哲家博士的职业生涯始于德州仪器技术研发部门，历任意法半导体逻辑暨 SRAM 技术开发资深经理、新加坡特许半导体公司资深副总经理，1998 年进入台积电，于 2018 年 6 月 5 日台积电创办人张忠谋退休后接任副董事长兼总裁。

魏哲家表示：“刘董事长将从董事会卸任，我们深表祝福，感谢刘董事长杰出的领导能力，支持台积电克服挑战并成长茁壮。”

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