【IT之家评测室】Beats Solo 4 无线头戴耳机体验：空间音频、轻量长续航

你可能记得 2009 年大热的歌手,但你还记得发布的 Beats Solo 系列吗?大家有所淡忘也很正常,毕竟上一款 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机还是发布于 2016 年 9 月(苹果在今年年初还推出了它的龙年限定款)。

就当我们以为 Solo 系列要退出历史舞台时,Beats 又再次发布了两款新品 Beats Solo 4 以及 Beats Solo Buds。

现在,IT之家已经拿到了 Beats Solo 4 哑光黑配色款,其依旧主打时尚潮流的佩戴属性。整机质感轻盈、重量 217 克,耳罩部分采用 UltraPlush 软皮质耳罩,头梁延续可调节滑杆设计以适配不同头型用户佩戴。下面,IT之家为您带来这款耳机的上手体验。

外观设计

Beats Solo 4 的包装延续了 Beats Studio Pro 一样设计风格,采用灰白色纸板包装盒,盒子整体造型类似工具箱,表面包裹一圈印有产品信息文字和图案的半透明塑料纸。

揭开包装,耳机和配件被放在一个黑色编织的收纳包中,收纳包整体品质相较于上一代更为精细,收纳包正中间 Logo 立体感更强。

收纳包内是耳机的本体,还有一根 C to C 数据线和一根 3.5mm 音频线。

值得一提的是,这个收纳包和 Beats Studio Pro 是同款,拉链只能打开一半,这种设计让收纳包的外观塑形更硬朗,平整度更高,不易出现扁塌的情况,但牺牲了易用性,用户平时使用稍微有些不方便,特别是取、放耳机和线材的时候。

再看耳机本体,哑光黑配色是一种颜色较深的配色,属于是在选择上不会“犯错”的配色,在光照充足的情况下,耳机表面会呈现一种磨砂光泽。

耳机左右腔体的外侧都嵌有 Beats 拉丝金属 Logo,其中右侧的 Logo 位置延续了上一代作为操控按钮的功能设计。

耳机下方则是 3.5mm 音频线接口(左耳)和 Type-C 电源接口(右耳),右耳腔体处还嵌有一颗电源按键,长按即可开机、关机。

左耳腔体处则对称式配备了一颗呼吸指示灯,相较于上一代“五孔电量呼吸灯 + 电源按键灯”的设计,属于“化繁为简”。

Beats Solo 4 的耳罩部分采用 UltraPlush 软皮质耳罩,表面包裹着一圈细腻的皮革,兼顾耐用度和轻柔触感,适用于经常佩戴的用户使用。

耳机支持头戴大小调节,两侧的调节卡扣都采用了拉丝钢铰链,转轴处部分相较于上一代,推阻力更大,卡锁状态稳定,不易弯折。

使用体验

Beats Solo 4 重新定制的声学结构,采用定制的 40 毫米传感器,它的传感器音圈悬浮在后声腔中,与扬声器传感器类似,这种设计能够减少电子噪音、延迟和失真,也能提升高频响应表现。

此外,Solo 4 内置 IMU (惯性测量单元,由陀螺仪和加速感应器组成),支持苹果空间音频,支持播放以杜比全景声 (Dolby Atmos) 渲染的曲目,耳机还可随头部转动及时调整方向,重新定位设备声音,营造出 64 个扬声器环绕四周的听感。

同时 Beats Solo 4 还支持个性化空间音频,让你可以使用 iPhone 扫描耳朵,创建仅适用于你的独特空间音频个人轮廓信息,针对个人耳朵解剖结构提升聆听体验。

IT之家在 Apple Music 选取了 Phillip Phillips 的《 Gone Gone Gone》、电影《铃芽之旅》的歌曲《Suzume》、Taylor Swift 的《betty》等歌曲,对空间音频头部跟踪功能进行体验。

所选歌曲均支持杜比全景音播放。在测试过程中,小编开启空间音频后,在头部正对前方时,能感觉到歌曲的包裹性更强,人声、乐器声层次感更明显;当转动头部时,能直观地感受到人声、乐器还处于原来的方位发声,一耳的声音渐消,另一耳的声音渐长,有一种声音“穿耳”的奇妙感。

Solo 4 利用升级的波束成形麦克风,能够对用户语音内容进行捕捉,同时智能噪音学习算法,能够阻隔不需要的背景音,让对方在打电话时能够听到清晰的通话。

IT之家对此进行测试,小编在测试过程中能明显感受到模拟出的噪音通过 Solo 4 的过滤后,出现了音量减弱的情况,人声和环境声存在较强的隔离感,与使用其他设备同步录制的环境噪音,形成明显差异。

苹果用户可以在 iOS 系统上享受便捷的一键配对、跨设备自动预配、“查找”、语音唤醒 “嘿 Siri”和音频共享功能。

同时安卓用户也能通过 Beats 官方 App 实现所用设备与 Beats Solo 4 一键配对、账户同步、设备查找等功能,耳机提供有线无线双模连接,即支持 3.5mm 音频线、蓝牙进行连接使用。

在佩戴体验上,Beats Solo 4 “颇具争议”,IT之家进行佩戴测试,耳机重量主要集中在头顶,整体负重感不强,UltraPlush 软皮质耳罩接触面柔软,包裹性强,初佩戴舒适感较好;Solo 4 单次佩戴超半小时后,因耳机两侧的压力较大,会让人产生不适,对于头部较大的用户而言,Solo 4 很难单次长时间使用。

至于音质与调音风格,IT之家关闭了空间音频功能,感受耳机原本的音质效果,小编的主观感受是 Solo 4 的调音倾向更加大众化,没有早些年 Beats 对低频那么夸张的追求,加强了中高频的表现,三频相对均衡,更适合播放流行音乐。

以流行乐男歌手周杰伦的歌曲为例,Beats Solo 4 收听在《简单爱》、《爷爷泡的茶》这种节奏感强,声音背景不复杂的歌曲时,可以做到声乐区分、人声靠前的效果;而当音乐切换到《烟花易冷》、《七里香》这一类相对慢节奏的音乐时,Beats Solo 4 在人声之外的部分,还原得不够彻底,给人以声音内凹的感觉,背景声音较为含糊。

将 Beats Solo 4 通过 USB-C 数据线与 iPad 相连,关闭蓝牙连接,此时 Beats Solo 4 也可以当有线耳机使用。得益于支持高品质数模转换器,Solo 4 能够以 24bit / 48 kHz 的采样率播放高分辨率和无损音频格式音频。

续航 / 充电

Beats Solo 4 也延续了头戴耳机超长续航的特性。它拥有标称 50 小时的总电池续航时间,相比上一代的 40 小时更进一步。

IT之家将 Beats Solo 4 无线耳机充满电。

连续播放音乐 1 小时后,Solo 4 耗电 1%。

2 小时掉电 2%。

连续播放 4 小时后,剩余电量 92%。

连续播放约 28 小时后,Beats Solo 4 剩余电量 55%。

Beats Solo 4 确实如官方宣传所言,拥有 50 小时音频播放的续航能力,根据用户 8 小时 /天的听音习惯进行计算,可使用约 6 天左右。

对于日常聆听音乐的用户而言,中高强度使用的情况下,差不多能做到 一周左右一充。不过需要注意的是,在不听音乐的时候,最好还是长按耳机侧面电源按钮将耳机关机,因为单纯将耳机折叠并不能实现休眠功能。

Beats Solo 4 支持快充,官方表示在耳机电量不足时,使用 Fast Fuel 闪充技术充电 10 分钟,即可持续播放 5 小时。IT之家测试,在 56% 的电量左右进行充电,10 分钟可充电 10%,约 45 分钟左右可充满.

因此,Solo 4 用户在充电和续航这一方面无须担心,通勤的时间正常使用,回家后随手一充即可保证续航无忧。

结语

优点

同时兼容苹果与安卓生态产品

无缝苹果生态系统体验

简约潮流外观和轻量化设计

支持头部追踪的空间音频

超 50 小时续航

不足

不支持主动降噪

3.5mm 音频接口内嵌在壳体深处,插头体积较大的第三方音频线无法插入

缺少顶撑,佩戴时间过久依然存在累耳感

有线状态听音时,听诊感仍然存在

我们都知道 AirPods Max 是苹果生态耳机中的头戴旗舰,但官方售价却达到了 3999 元。Beats Solo 4 无线头戴式耳机在适配安卓设备的情况下,同样拥抱苹果生态,售价是前者的二分之一不到,却能拥有其过半的功能体验:无线连接、弹窗动画、个性化音频、头部追踪空间音频……

简而言之,Solo 4 是一款受主观影响十分明显的产品,在“追名逐利”的耳机市场仅有白开水一般的音质表现,让它难以凭借硬实力独领风骚,但它主打时尚潮流的外观属性、超长续航表现以及轻量化的设计,却恰好迎合了喜好流行音乐、爱好表达自我个性、不长期依赖耳机听歌的用户。

回归 Beats Solo 4 产品本身,这是一款在音质、体验等各方面都比较均衡的苹果生态入门头戴式耳机。对于 Beats Solo3 Wireless 耳机的老用户来说,Solo 4 新增更进一步的音质和空间音频,还有长续航、重量轻等优势,如果你一直在期待 Beats 的新头戴耳机,可以考虑将 Beats Solo 4 加入自己的购买车(点此选购)了。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。