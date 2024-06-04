【IT之家评测室】Beats Solo 4 无线头戴耳机体验：空间音频、轻量长续航

你可能记得 2009 年大热的歌手，但你还记得发布的 Beats Solo 系列吗？大家有所淡忘也很正常，毕竟上一款 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机还是发布于 2016 年 9 月（苹果在今年年初还推出了它的龙年限定款）。

就当我们以为 Solo 系列要退出历史舞台时，Beats 又再次发布了两款新品 Beats Solo 4 以及 Beats Solo Buds。

现在，IT之家已经拿到了 Beats Solo 4 哑光黑配色款，其依旧主打时尚潮流的佩戴属性。整机质感轻盈、重量 217 克，耳罩部分采用 UltraPlush 软皮质耳罩，头梁延续可调节滑杆设计以适配不同头型用户佩戴。下面，IT之家为您带来这款耳机的上手体验。

外观设计

Beats Solo 4 的包装延续了 Beats Studio Pro 一样设计风格，采用灰白色纸板包装盒，盒子整体造型类似工具箱，表面包裹一圈印有产品信息文字和图案的半透明塑料纸。

揭开包装，耳机和配件被放在一个黑色编织的收纳包中，收纳包整体品质相较于上一代更为精细，收纳包正中间 Logo 立体感更强。

收纳包内是耳机的本体，还有一根 C to C 数据线和一根 3.5mm 音频线。

值得一提的是，这个收纳包和 Beats Studio Pro 是同款，拉链只能打开一半，这种设计让收纳包的外观塑形更硬朗，平整度更高，不易出现扁塌的情况，但牺牲了易用性，用户平时使用稍微有些不方便，特别是取、放耳机和线材的时候。

再看耳机本体，哑光黑配色是一种颜色较深的配色，属于是在选择上不会“犯错”的配色，在光照充足的情况下，耳机表面会呈现一种磨砂光泽。

耳机左右腔体的外侧都嵌有 Beats 拉丝金属 Logo，其中右侧的 Logo 位置延续了上一代作为操控按钮的功能设计。

耳机下方则是 3.5mm 音频线接口（左耳）和 Type-C 电源接口（右耳），右耳腔体处还嵌有一颗电源按键，长按即可开机、关机。

左耳腔体处则对称式配备了一颗呼吸指示灯，相较于上一代“五孔电量呼吸灯 + 电源按键灯”的设计，属于“化繁为简”。

Beats Solo 4 的耳罩部分采用 UltraPlush 软皮质耳罩，表面包裹着一圈细腻的皮革，兼顾耐用度和轻柔触感，适用于经常佩戴的用户使用。

耳机支持头戴大小调节，两侧的调节卡扣都采用了拉丝钢铰链，转轴处部分相较于上一代，推阻力更大，卡锁状态稳定，不易弯折。

使用体验

Beats Solo 4 重新定制的声学结构，采用定制的 40 毫米传感器，它的传感器音圈悬浮在后声腔中，与扬声器传感器类似，这种设计能够减少电子噪音、延迟和失真，也能提升高频响应表现。

此外，Solo 4 内置 IMU （惯性测量单元，由陀螺仪和加速感应器组成），支持苹果空间音频，支持播放以杜比全景声 (Dolby Atmos) 渲染的曲目，耳机还可随头部转动及时调整方向，重新定位设备声音，营造出 64 个扬声器环绕四周的听感。

同时 Beats Solo 4 还支持个性化空间音频，让你可以使用 iPhone 扫描耳朵，创建仅适用于你的独特空间音频个人轮廓信息，针对个人耳朵解剖结构提升聆听体验。

IT之家在 Apple Music 选取了 Phillip Phillips 的《 Gone Gone Gone》、电影《铃芽之旅》的歌曲《Suzume》、Taylor Swift 的《betty》等歌曲，对空间音频头部跟踪功能进行体验。

所选歌曲均支持杜比全景音播放。在测试过程中，小编开启空间音频后，在头部正对前方时，能感觉到歌曲的包裹性更强，人声、乐器声层次感更明显；当转动头部时，能直观地感受到人声、乐器还处于原来的方位发声，一耳的声音渐消，另一耳的声音渐长，有一种声音“穿耳”的奇妙感。

Solo 4 利用升级的波束成形麦克风，能够对用户语音内容进行捕捉，同时智能噪音学习算法，能够阻隔不需要的背景音，让对方在打电话时能够听到清晰的通话。

IT之家对此进行测试，小编在测试过程中能明显感受到模拟出的噪音通过 Solo 4 的过滤后，出现了音量减弱的情况，人声和环境声存在较强的隔离感，与使用其他设备同步录制的环境噪音，形成明显差异。

苹果用户可以在 iOS 系统上享受便捷的一键配对、跨设备自动预配、“查找”、语音唤醒 “嘿 Siri”和音频共享功能。

同时安卓用户也能通过 Beats 官方 App 实现所用设备与 Beats Solo 4 一键配对、账户同步、设备查找等功能，耳机提供有线无线双模连接，即支持 3.5mm 音频线、蓝牙进行连接使用。

在佩戴体验上，Beats Solo 4 “颇具争议”，IT之家进行佩戴测试，耳机重量主要集中在头顶，整体负重感不强，UltraPlush 软皮质耳罩接触面柔软，包裹性强，初佩戴舒适感较好；Solo 4 单次佩戴超半小时后，因耳机两侧的压力较大，会让人产生不适，对于头部较大的用户而言，Solo 4 很难单次长时间使用。

至于音质与调音风格，IT之家关闭了空间音频功能，感受耳机原本的音质效果，小编的主观感受是 Solo 4 的调音倾向更加大众化，没有早些年 Beats 对低频那么夸张的追求，加强了中高频的表现，三频相对均衡，更适合播放流行音乐。

以流行乐男歌手周杰伦的歌曲为例，Beats Solo 4 收听在《简单爱》、《爷爷泡的茶》这种节奏感强，声音背景不复杂的歌曲时，可以做到声乐区分、人声靠前的效果；而当音乐切换到《烟花易冷》、《七里香》这一类相对慢节奏的音乐时，Beats Solo 4 在人声之外的部分，还原得不够彻底，给人以声音内凹的感觉，背景声音较为含糊。

将 Beats Solo 4 通过 USB-C 数据线与 iPad 相连，关闭蓝牙连接，此时 Beats Solo 4 也可以当有线耳机使用。得益于支持高品质数模转换器，Solo 4 能够以 24bit / 48 kHz 的采样率播放高分辨率和无损音频格式音频。

续航 / 充电

Beats Solo 4 也延续了头戴耳机超长续航的特性。它拥有标称 50 小时的总电池续航时间，相比上一代的 40 小时更进一步。

IT之家将 Beats Solo 4 无线耳机充满电。

连续播放音乐 1 小时后，Solo 4 耗电 1%。

2 小时掉电 2%。

连续播放 4 小时后，剩余电量 92%。

连续播放约 28 小时后，Beats Solo 4 剩余电量 55%。

Beats Solo 4 确实如官方宣传所言，拥有 50 小时音频播放的续航能力，根据用户 8 小时 /天的听音习惯进行计算，可使用约 6 天左右。

对于日常聆听音乐的用户而言，中高强度使用的情况下，差不多能做到 一周左右一充。不过需要注意的是，在不听音乐的时候，最好还是长按耳机侧面电源按钮将耳机关机，因为单纯将耳机折叠并不能实现休眠功能。

Beats Solo 4 支持快充，官方表示在耳机电量不足时，使用 Fast Fuel 闪充技术充电 10 分钟，即可持续播放 5 小时。IT之家测试，在 56% 的电量左右进行充电，10 分钟可充电 10%，约 45 分钟左右可充满.

因此，Solo 4 用户在充电和续航这一方面无须担心，通勤的时间正常使用，回家后随手一充即可保证续航无忧。

结语

优点

同时兼容苹果与安卓生态产品

无缝苹果生态系统体验

简约潮流外观和轻量化设计

支持头部追踪的空间音频

超 50 小时续航

不足

不支持主动降噪

3.5mm 音频接口内嵌在壳体深处，插头体积较大的第三方音频线无法插入

缺少顶撑，佩戴时间过久依然存在累耳感

有线状态听音时，听诊感仍然存在

我们都知道 AirPods Max 是苹果生态耳机中的头戴旗舰，但官方售价却达到了 3999 元。Beats Solo 4 无线头戴式耳机在适配安卓设备的情况下，同样拥抱苹果生态，售价是前者的二分之一不到，却能拥有其过半的功能体验：无线连接、弹窗动画、个性化音频、头部追踪空间音频……

简而言之，Solo 4 是一款受主观影响十分明显的产品，在“追名逐利”的耳机市场仅有白开水一般的音质表现，让它难以凭借硬实力独领风骚，但它主打时尚潮流的外观属性、超长续航表现以及轻量化的设计，却恰好迎合了喜好流行音乐、爱好表达自我个性、不长期依赖耳机听歌的用户。

回归 Beats Solo 4 产品本身，这是一款在音质、体验等各方面都比较均衡的苹果生态入门头戴式耳机。对于 Beats Solo3 Wireless 耳机的老用户来说，Solo 4 新增更进一步的音质和空间音频，还有长续航、重量轻等优势，如果你一直在期待 Beats 的新头戴耳机，可以考虑将 Beats Solo 4 加入自己的购买车（点此选购）了。

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