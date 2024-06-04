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汉王电纸书 Clear6 Pro 新品 1 元预约，6 月 11 日开启预售

2024/6/4 16:09:24 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 4 日消息，汉王电纸书新品汉王 Clear6 Pro 开启 1 元预约活动，官方称该产品“超清晰”，6 月 11 日 20:00 开启预售。

目前官方没有进一步的信息释出，但根据活动海报内容可以看到：汉王 Clear6 Pro 将配备一块 300PPI 屏幕，预计将在显示效果上有所突破。

IT之家附活动内容如下：

活动时间

  • 6 月 4 日 1 元锁定首发权益

  • 6 月 11 日 20:00 预售付定金

  • 6 月 15 日 20:00 预售付尾款

1 元预约福利内容

  • 必得官方限量赠品，含电子书支架、贴纸

  • 晒单并同步逛逛，赠 100 元汉王书城充值卡

  • 双 11 保价，买贵退差价

  • 优先发货特权

  • 预约加赠 100 元书城充值卡

汉王电纸书 Clear6 Pro 预计是 Clear6 的部分配置升级款。Clear6 于今年 2 月 26 日上架，内置 3000mAh 电池；搭载 6 英寸屏幕，分辨率为 1204×758；预装安卓 11 操作系统。

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