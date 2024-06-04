开发全球首款生物活体处理器，瑞士 FinalSpark 初创公司欲颠覆行业

IT之家 6 月 4 日消息，瑞士生物计算初创公司 FinalSpark 推出了 Neuroplatform 项目，旨在开发全球首个生物活体处理器。

该项目利用人体的诱导性多能干细胞 iPSC（induced pluripotent stem cells）衍生的神经干细胞 (NSC) 培育出神经元，将 10,000 个神经元挤在半毫米厚的组织块中组成一个类器官，将每个类器官植入 8 个电极，并与阵列中的其他 3 个类器官相连。

这四个类器官可以发送和接收电信号，使它们能够学习和执行任务，并可以通过电刺激或多巴胺等化学物质来进行训练，将 4 组这样的类器官连结起来，16 个类器官构成了全球首个生物活体处理器。

虽然目前行业广泛应用的硅基芯片通过实现小型化和可扩展性彻底改变了计算，但其能源效率却很低。一篇 FinalSpark 发布的论文显示，通过硅基芯片训练一个像 GPT-3 这样的大语言模型大约需要 10 GWh 的能源，这大约是欧洲一位公民每年使用能源的 6,000 倍。随着大语言模型体量不断增大，结构更加复杂化，所需要消耗的能源将会变得更多。但与此同时，人脑以大约 860 亿个神经元运作，而仅消耗 20 W 的功率。这一生物活体处理器如若部署成功，将会节约大量的能源。

与硅基芯片超长的生命周期相比，生物活体处理器可以维持的生命周期很短。最开始只能维持短短的几个小时，FinalSpark 通过各种改进，特别是与微流体设置相关的改进，生物活体处理器在最佳情况下将其延长到 100 天。

FinalSpark 官网上向大学和科研院所开放了端口，每位用户每月需支付 500 美元（IT之家备注：当前约 3625 元人民币）便可使用该平台。公司同时已向 9 家机构开放其远程计算平台，以帮助推动生物加工研究和开发。

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