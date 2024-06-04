988 美元带方案，xMEMS 推出固态 MEMS 扬声器 TWS 与 IEM 耳机参考设计

IT之家 6 月 4 日消息，xMEMS Labs 今日推出基于其 MEMS 固态微型扬声器技术的 Harding TWS 真无线耳机参考设计与 Montara Plus Buds 有线 IEM 耳机参考设计，售价 988 美元（IT之家备注：当前约 7163 元人民币）。

Harding TWS 耳机

Harding TWS 耳机采用双路分频设计，采用“全球最小的固态微型扬声器”Cowell 用作高音部分，并与 9mm 动圈单元匹配。

该款耳机还搭载高通蓝牙音频 SoC 与三个麦克风，支持 ANC 主动降噪。

据介绍，Harding 耳机是一款“交钥匙”ODM 设计，已经集成了全部所需组件与专业的声学调校。

Montara Plus Buds 有线 IEM 耳机

Montara Plus Buds 有线 IEM 耳机采用“全球输出功率最高的 MEMS 微型扬声器”Montara Plus，可提供 120dB @ 200Hz 的声压级，内置 Synaptics 音频 DAC 与麦克风，采用 USB-C 接口。

据介绍，购买者还可以获取完整的 xMEMS 设计文件，包括其声学、机械和电气组件。

IT之家注：目前国内市场上市搭载 xMEMS 固态单元的真无线耳机产品有创新 Aurvana Ace2，现价 999 元。

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