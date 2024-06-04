首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>耳机音频

988 美元带方案，xMEMS 推出固态 MEMS 扬声器 TWS 与 IEM 耳机参考设计

2024/6/4 22:29:41 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 6 月 4 日消息，xMEMS Labs 今日推出基于其 MEMS 固态微型扬声器技术的 Harding TWS 真无线耳机参考设计与 Montara Plus Buds 有线 IEM 耳机参考设计，售价 988 美元（IT之家备注：当前约 7163 元人民币）。

Harding TWS 耳机

Harding TWS 耳机

Harding TWS 耳机采用双路分频设计，采用“全球最小的固态微型扬声器”Cowell 用作高音部分，并与 9mm 动圈单元匹配。

Cowell 单元

该款耳机还搭载高通蓝牙音频 SoC 与三个麦克风，支持 ANC 主动降噪。

据介绍，Harding 耳机是一款“交钥匙”ODM 设计，已经集成了全部所需组件与专业的声学调校。

Montara Plus Buds 有线 IEM 耳机

Montara Plus Buds 有线耳机

Montara Plus Buds 有线 IEM 耳机采用“全球输出功率最高的 MEMS 微型扬声器”Montara Plus，可提供 120dB @ 200Hz 的声压级，内置 Synaptics 音频 DAC 与麦克风，采用 USB-C 接口。

Montara Plus 单元

据介绍，购买者还可以获取完整的 xMEMS 设计文件，包括其声学、机械和电气组件。

IT之家注：目前国内市场上市搭载 xMEMS 固态单元的真无线耳机产品有创新 Aurvana Ace2，现价 999 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用