刷新历史记录：红旗 E009 项目首台验证样车提前 8 天成功试制下线

IT之家 6 月 4 日消息，一汽红旗官方宣布，红旗品牌 3 系产品线重磅产品 E009 车型首台验证样车提前 8 天完成装配任务，已于 5 月 31 日在研发总院整车开发院试制部成功试制下线，刷新了红旗产品试制速度最快、电检调试周期最短的双重历史记录。

官方还强调，此次试制质量工作也迎来新提升，白车身全尺寸检测合格率 84.4%，相比以往提升 4 个百分点；总装 NPI 零件一次交检合格率 99%，提升 5 个百分点。

通过装配性验证，试制团队提出包括虚拟验证及现场装配问题共 107 项并推动问题解决，实现产品质量全面提升。

参考IT之家此前报道，红旗官方表示全力以赴将 E007 和 E009 打造成爆款产品，支撑“All in”新能源战略落地。红旗官方表示，该品牌计划到 2025 年实现总销量达到 100 万台级，其中新能源汽车销量超过 50 万辆；到 2030 年，销量突破 150 万辆，其中新能源汽车成为销售主体。

此外，红旗还希望到 2025 年在海外建成超过 700 家红旗体验空间、超过 1000 家服务网络、60 万个补能终端；实现海外销量占总销量的比例超过 10%，当年海外销量同比 2022 年增长 20 倍；2030 年实现海外销量占总销量的比例达 25%。

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