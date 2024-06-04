世界气象组织：厄尔尼诺现结束迹象，但地球仍将持续变暖

IT之家 6 月 4 日消息，世界气象组织发布最新预测：2023 年至 2024 年助推全球气温升高和极端天气事件的厄尔尼诺现象已显示出结束迹象，拉尼娜现象可能在今年晚些时候出现。

世界气象组织表示，本次厄尔尼诺现象在 2023 年 12 月达到峰值，是有记录以来最强的 5 次厄尔尼诺现象之一。2024 年 7 月至 9 月期间，出现“拉尼娜”现象的可能性为 60%；8 月至 11 月期间，可能性增至 70%。

IT之家注：厄尔尼诺是赤道中东太平洋海温持续偏高并造成大气环流异常的一种气候现象，可以理解为暖水现象。该事件在热带太平洋地区主要通过加热大气，使得全球温度升高。与厄尔尼诺之对应的是拉尼娜，是赤道中东太平洋海表温度大范围持续异常偏冷的现象。

世界气象组织副秘书长科・巴雷特表示，厄尔尼诺现象的结束并不意味着长期气候变化的停顿，因为地球将因吸热温室气体而继续变暖。

自 1900 年以来，全球已经经历了 29 次厄尔尼诺事件，在厄尔尼诺发展年夏季，我国华北南部、华中北部、华东中部、西北地区东部等地气温易偏高。

厄尔尼诺使得我国北方季风区秋冬季降水偏少，易形成气象干旱；我国南方秋季则降水增加，易发生内涝灾害。厄尔尼诺对冬季气温的抬升也有直接影响，更易出现“暖冬”现象。

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