今日芒种：仲夏开始，收获可期

IT之家 6 月 5 日消息，今日迎来“芒种”节气，这是二十四节气中的第九个节气，夏季的第三个节气。在芒种期间，太阳将逐日靠近，它在北半球运行轨迹的最北端，北半球白昼时间最长的日子就要到了。

芒种，是麦类等有芒作物成熟的意思。《月令七十二候集解》：“五月节，谓有芒之种谷可稼种矣”，意指大麦、小麦等有芒作物种子已经成熟，抢收十分急迫。栀子花开，麦黄梅熟，仲夏开始。“芒种”，指有芒的作物（麦）应收，有芒的作物（稻）当种。此时，我国大部分地区的农业生产正处在夏收、夏种、夏管的“三夏大忙”时节。在“芒”与“种”之间，在收获与播种之间，尽显生命的厚重与丰盈。

在天文历法上，每年太阳到达黄经 75 度，便为芒种。芒种和“忙种”二字谐音，表明一切作物都在“忙种”了。所以，“芒种”也称为“忙种”、“忙着种”，是农民朋友的散播播种。





芒种传说

和芒种相关的民间传说不是很多，其中一条和关公磨刀有关。芒种时节，农作物需水量旺盛，农谚说，“大旱不过五月十三”，因此芒种时节的“五月十三”又称为“雨节”。民间传说中，五月十三这天是关公磨刀的日子，磨刀的声音化为雷声，磨刀的水则为雨水。农民们认为，关云长的英灵升天后，时常下凡间察访，使世上风调雨顺。所以民间建有很多关帝庙，香火很旺。

但农民的行为却惹起南海恶龙的嫉妒，有一年，恶龙趁关公外出之际，出来作乱，当时正值农作物生长需水之时，恶龙便吸干了江河湖泊的水，导致农作物都干涸枯萎，赤地千里。而关公回来后，发现这一情形，出于愤怒，于农历的五月十三日，在南天门外将青龙偃月刀磨得非常锋利，出征降龙。磨刀水洒落人间，形成降雨。最后，关公擒住了恶龙，让恶龙将吸入的江河湖泊的水尽数吐出，农作物又恢复了生机。因此，关公每年五月十三日都在南天门外磨刀示威并降霖雨。

芒种气候

芒种时节雨量充沛，气温显著升高。常见的天气灾害有龙卷风、冰雹、大风、暴雨、干旱等。雨水主要集中在沿江地区，黄淮平原、华南东南季风雨带会迎来一年中降水量最多的时节。同时，西南西部的高原地区冰雹天气开始增多。一般来说，在芒种后期，从我国的长江流域到日本南部会出现雨期较长的连阴雨天气，因正值梅子黄熟，故称梅雨。古代形容梅雨的诗句数不胜数，这里就不举例了。

芒种期间，除了青藏高原和黑龙江最北部的一些地区，还没有真正进入夏季以外，大部分地区的人们，一般来说都能够体验到夏天的炎热。位于黑龙江北部的嫩江，在 1971～2000 年 30 年间，最热的一天 37.1℃，就出现在芒种期间。此外，时到 6 月份，无论是南方还是北方，都有出现 35℃以上高温天气的可能，黄淮地区、西北地区东部可能出现 40℃以上的高温天气，但一般不是持续性的高温。

在华南的中国台湾、海南、福建、两广等地，6 月的平均气温都在 28℃左右，如果是在雷雨之前，空气湿度大，确实是又闷又热，有时需要向公众发布高温预报。

芒种养生

此时节的一个显著特点是气温升高、天气炎热，尤其是在我国长江中下游地区，空气非常潮湿，天气异常闷热。在这种气候条件下，公众在起居方面，要晚睡早起，适当地接受阳光照射，但要避开太阳直射，注意防暑，以顺应阳气的充盛，振奋精神。此外，夏日昼长夜短，中午小憩可助恢复疲劳。

饮食方面，芒种期间的饮食宜以清补为主。从营养学角度看，饮食清淡在养生中起着重要作用，如蔬菜、豆类可为人体提供所必需的糖类、蛋白质、脂肪和矿物质等营养素及大量的维生素，因此，芒种期间要多食疏菜、豆类、水果，如菠萝、苦瓜、西瓜、荔枝、芒果、绿豆、赤豆等。这些食物含有丰富的维生素、蛋白质、脂肪、糖等，可提高机体的抗病能力；还要多吃瓜果疏菜。以摄取足够的维生素 C，这对血管有一定的修补保养作用，可把血管壁内沉积的胆固醇转移到肝脏变成胆汁酸，能在一定程度预防和治疗动脉硬化。

芒种习俗

嫁树

芒种是农忙季节，在山西荣河开始收获大、小麦，当地人称之为“农忙”。有谚语说：“麦黄农忙，秀女出房。”因此在此节气，妇女也要下地帮助度过“农忙”。而在河北盐山则是在“忙中”这天有“嫁树”的习俗。就是用刀子在枣树上划几下，寓意可以多结果实。

送花神

芒种时节送花神是一种古老的民间祭祀习俗。人们认为，芒种已过，百花开始凋零，花神退位，故民间多在芒种日举行祭祀花神的仪式，饯送花神归位，同时表达对花神的感激之情，盼望来年再次相会。是日，人们要设案供物，焚香祭祀，来为花神饯行。曹雪芹在《红楼梦》第二十七回写芒种节道：“那些女孩子们，或用花瓣柳枝编成轿马的，或用绩锦纱罗叠成干旄旌幢的，都用彩线系了。每一颗树上，每一枝花上，都系了这些物事。满园里绣带飘飘，花枝招展。按照古老的说法，芒种过后，各种盛开的鲜花开始凋落，花神退位，人们便会隆重地为她践行，以表示感激之情，期盼来年再次相会，这就是送花神。

煮梅

在南方，每年五、六月是梅子成熟的季节，三国时有“青梅煮酒论英雄”的典故。青梅含有多种天然优质有机酸和丰富的矿物质，具有净血、整肠、降血脂、消除疲劳、美容、调节酸碱平衡，增强人体免疫力等独特营养保健功能。但是，新鲜梅子大多味道酸涩，难以直接入口，需加工后方可食用，这种加工过程便是煮梅。于是，古人就发明了各种煮梅的方法。芒种当天动手做，既饱口福，又很有风雅的形式感。

安苗

安苗系皖南的农事习俗活动，始于明初。每到芒种时节，种完水稻，为祈求秋天有个好收成，各地都要举行安苗祭祀活动。家家户户用新麦面蒸发包，把面捏成五谷六畜、瓜果蔬菜等形状，然后用蔬菜汁染上颜色，作为祭祀供品，祈求五谷丰登、村民平安。

关于芒种的诗词：

《时雨》

【宋】陆游

时雨及芒种，四野皆插秧。

家家麦饭美，处处菱歌长。

老我成惰农，永日付竹床。

衰发短不栉，爱此一雨凉。

庭木集奇声，架藤发幽香。

莺衣湿不去，劝我持一觞。

即今幸无事，际海皆农桑；

野老固不穷，击壤歌虞唐。

《梅雨五绝》

【宋】范成大

梅雨暂收斜照明，去年无此一日晴。

忽思城东黄篾舫，卧听打鼓踏车声。

《伊犁记事诗》

【清】洪亮吉

芒种才过雪不霁，伊犁河外草初肥。

生驹步步行难稳，恐有蛇从鼻观飞。

《芒种后积雨骤冷三绝・其三》

【宋】范成大

一庵湿蛰似龟藏，深夏暄寒未可常。

昨日蒙絺今挟纩，莫嗔门外有炎凉。

《观刈麦》

【唐】白居易

田家少闲月，五月人倍忙。

夜来南风起，小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食，童稚携壶浆，

相随饷田去，丁壮在南冈。

足蒸暑土气，背灼炎天光，

力尽不知热，但惜夏日长。

复有贫妇人，抱子在其旁，

右手秉遗穗，左臂悬敝筐。

听其相顾言，闻者为悲伤。

家田输税尽，拾此充饥肠。

今我何功德，曾不事农桑。

吏禄三百石，岁晏有余粮。

念此私自愧，尽日不能忘。

《北固晚眺》

【唐】窦常

水国芒种后，梅天风雨凉。

露蚕开晚簇，江燕绕危樯。

山趾北来固，潮头西去长。

年年此登眺，人事几销亡。

《咏廿四气诗・芒种五月节》

【唐】元稹

芒种看今日，螳螂应节生。

彤云高下影，鴳鸟往来声。

渌沼莲花放，炎风暑雨情。

相逢问蚕麦，幸得称人情。

《耕图二十一首・拔秧》

【宋】楼璹

新秧初出水，渺渺翠毯齐。

清晨且拔擢，父子争提携。

既沐青满握，再栉根无泥。

及时趁芒种，散着畦东西。

本文原出自IT之家 2017 版《今日芒种，夏暑菱歌雨漫漫》，有改动。

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