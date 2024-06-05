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2025 QS 世界大学排名发布：麻省理工学院 13 连冠，北大清华跻身前 20

2024/6/5 8:27:26 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 5 日消息，北京时间今日凌晨，国际高等教育研究机构 QS Quacquarelli Symonds 发布了 2025 QS 世界大学排名。

据介绍，本次排名覆盖来自 106 个高等教育体系的 1500 所大学，排名基于 1700 万篇研究论文、1.76 亿次引用（不包括自引）、190 万份学术回应、66 万份雇主回应、来自全球 5600 所院校的数据、23 万个单独的数据、175,798 名学者和 105,476 名雇主的深度洞察等诸多方面。

麻省理工学院连续第 13 年蝉联榜首，帝国理工学院自 2014 年后再次回到综合排名全球第二的位置。牛津大学排名第三，哈佛大学排名第四，剑桥大学位列第五。北京大学和清华大学跻身全球前 20，北京大学排名由去年的全球第 17 上升至全球第 14 名；清华大学位列全球第 20

IT之家整理榜单前 20 高校如下：

  • 麻省理工学院（美）

  • 帝国理工学院（英）

  • 牛津大学（英）

  • 哈佛大学（美）

  • 剑桥大学（英）

  • 斯坦福大学（美）

  • 苏黎世联邦理工学院（瑞士）

  • 新加坡国立大学（新加坡）

  • 伦敦大学学院（英）

  • 加州理工学院（美）

  • 宾夕法尼亚大学（美）

  • 加州大学伯克利分校（美）

  • 墨尔本大学（澳）

  • 北京大学（中）

  • 南洋理工大学（新）

  • 康奈尔大学（美）

  • 香港大学（中）

  • 悉尼大学（澳）

  • 新南威尔士大学（澳）

  • 清华大学（中）

据悉，本次排名中，近 7 成中国内地大学排名上升；清华大学重返全球前 20；北京大学排名进一步攀升。五所中国内地高校跻身全球前 50，其中四所排名有所上升；中国内地高校在研究影响力方面表现出色，彰显其雄厚研究实力。中国内地在拥有十所或更多上榜大学的亚洲国家和地区中，以最高的师均论文引用得分（61.5）脱颖而出。

中国内地进入全球 Top 200 的高校包含北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学、同济大学和武汉大学。

全球 Top 100 详细榜单见下图：

图片

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