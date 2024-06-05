2025 QS 世界大学排名发布：麻省理工学院 13 连冠，北大清华跻身前 20

IT之家 6 月 5 日消息，北京时间今日凌晨，国际高等教育研究机构 QS Quacquarelli Symonds 发布了 2025 QS 世界大学排名。

据介绍，本次排名覆盖来自 106 个高等教育体系的 1500 所大学，排名基于 1700 万篇研究论文、1.76 亿次引用（不包括自引）、190 万份学术回应、66 万份雇主回应、来自全球 5600 所院校的数据、23 万个单独的数据、175,798 名学者和 105,476 名雇主的深度洞察等诸多方面。

麻省理工学院连续第 13 年蝉联榜首，帝国理工学院自 2014 年后再次回到综合排名全球第二的位置。牛津大学排名第三，哈佛大学排名第四，剑桥大学位列第五。北京大学和清华大学跻身全球前 20，北京大学排名由去年的全球第 17 上升至全球第 14 名；清华大学位列全球第 20。

IT之家整理榜单前 20 高校如下：

麻省理工学院（美）

帝国理工学院（英）

牛津大学（英）

哈佛大学（美）

剑桥大学（英）

斯坦福大学（美）

苏黎世联邦理工学院（瑞士）

新加坡国立大学（新加坡）

伦敦大学学院（英）

加州理工学院（美）

宾夕法尼亚大学（美）

加州大学伯克利分校（美）

墨尔本大学（澳）

北京大学（中）

南洋理工大学（新）

康奈尔大学（美）

香港大学（中）

悉尼大学（澳）

新南威尔士大学（澳）

清华大学（中）

据悉，本次排名中，近 7 成中国内地大学排名上升；清华大学重返全球前 20；北京大学排名进一步攀升。五所中国内地高校跻身全球前 50，其中四所排名有所上升；中国内地高校在研究影响力方面表现出色，彰显其雄厚研究实力。中国内地在拥有十所或更多上榜大学的亚洲国家和地区中，以最高的师均论文引用得分（61.5）脱颖而出。

中国内地进入全球 Top 200 的高校包含北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学、同济大学和武汉大学。

全球 Top 100 详细榜单见下图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。