深圳理工大学正式设立：14 名院士加持，今年首次按计算机科学与技术大类招生

IT之家 6 月 5 日消息，据深圳理工大学公众号今日推文，5 月 30 日，教育部正式批复设立深圳理工大学。《教育部关于同意设置深圳理工大学的函》指出：深圳理工大学定位为新型研究型大学，着重开展基础、前沿科学技术研究，培养拔尖创新人才。

学校今年将在广东省内招收首批本科学生，按计算机科学与技术大类招生。所有学生入学一年后可根据兴趣自主选择专业，可选专业有计算机科学与技术、材料科学与工程、神经科学、生物技术、药学、生物医学工程。

据校方介绍，深圳理工大学是深圳市人民政府举办的具有法人资格的全日制普通公办高等学校，是探索高起点、高水平、高标准、高质量建设新型研究型大学的积极尝试。

师资队伍方面，该校经过近 6 年筹建，已集聚了一支以海外高层次人才为主的高水平师资队伍，包含海内外院士 14 人、国家级人才 88 人，长聘教师中有 41 人在海外获得终身教职，3 位外国专家获得中国政府友谊奖。

此外，深圳理工大学与中国科学院深圳先进技术研究院科教合作、优势互补，探索高层次人才的双聘机制，深圳先进院的 500 余位科研人员与深圳理工大学的教授强强联合，共同培养国家亟需的拔尖创新人才。

IT之家获悉，深圳理工大学位于光明科学城，毗邻中山大学（深圳）、深圳医学科学院、合成生物研究重大科技基础设施和脑解析与脑模拟重大科技基础设施、合成生物学产业园和脑科学产业园等科教产教平台。

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