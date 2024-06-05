荣耀 Magic V Flip 小折叠手机 Jimmy Choo 限量高定款上架：亮面后盖、16GB+1TB

IT之家 6 月 5 日消息，荣耀今日官宣了荣耀 Magic V Flip 小折叠屏手机 Jimmy Choo 限量高定款，该手机目前已上架荣耀商城开启预约活动。

从官方的宣传图可以看到，高定款后盖采用亮面设计，整体呈碧绿色，后盖上还有星斑点缀。

从目前官方放出的宣传图来看，该手机图中显示的后盖部分没有出现闪光灯，与此前公布的其他款式有所差异，目前尚不清楚是海报设计如此还是高定款采用了和普通版不同的设计。

荣耀 Magic V Flip 手机官宣 6 月 13 日发布，该手机的外屏部分非常大，折叠后上半部分整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部，其闪光灯的位置位于手机的下半部分右上角处，渲染图看上去为双色温闪光灯。

目前，荣耀 Magic V Flip 手机提供鸢尾黑、香槟粉、山茶白三种配色，并拥有 Jimmy Choo 限量高定款。

目前普通版的三种配色，均只有 12GB 运存版本，存储提供 256GB / 512GB / 1TB 可选，限量高定款仅提供 16GB+1TB 版本。

IT之家此前报道，荣耀终端有限公司中国区 CMO 姜海荣于 6 月 2 日转发回应了博主的爆料联名，该博主表示荣耀在 6 月有一款联名合作产品。目前来看，该联名产品即为荣耀 Magic V Flip 高定款。

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