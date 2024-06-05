Oculus 创始人帕尔默・拉奇：正在研发一款全新 VR 头显

IT之家 6 月 5 日消息，近日，Oculus 创始人帕尔默・拉奇在自己的 X（推特）账号上晒出了一段视频，展示了一款类似 Game Boy 的掌机 ——ModRetro Chromatic，引得 XR 领域博主布拉德・林奇调侃：“哇噢，就连帕尔默都宁愿发布掌机，而不是 VR 头戴显示器。”

IT之家注：原文中提到的“HMD”全称 head-mounted display，直译即是头戴式显示器，或称“头显”。

随后，帕尔默・拉奇表示，“我要在 AWE 大会上正式宣布，我正在研发一款全新的 VR 头显！”今年的 AWE USA 大会于 6 月 18 日-20 日在美国加州长滩举行，将重点关注 XR 设备的历史。

据 digitaltrends 报道，原本供职 Meta 的 Oculus 创始人帕尔默・拉奇并非一直认同 Meta 在 VR 领域的理念，双方于 2017 年分道扬镳。2018 年，拉奇曾在博客上发文评价部分 VR 产品“免费还不够便宜”（Free isn't cheap enough），暗指低成本头显并非推进 VR 的最佳方式。

拉奇曾经表示自己非常认可苹果 Vision Pro 走“高端路线”的理念：他们（苹果）采取的做法正是自己一直希望苹果做的事情，而这实际上也是 Oculus 早年一直所采取的做法。“2015 年，我曾发推表示，在 VR 设备能够实现‘大家都买得起’这一目标之前，首先应做到‘大家都想要’。”

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