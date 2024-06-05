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消息称漫威《复仇者联盟 5》导演最佳人选敲定：《死侍与金刚狼》导演肖恩・利维

2024/6/5 14:53:04 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 5 日消息，电影《死侍与金刚狼》将于 7 月在北美上映，据 Deadline 报道，该电影的导演肖恩・利维（Shawn Levy）有希望继续与漫威合作，执导重磅作品《复仇者联盟 5》

▲ 肖恩・利维豆瓣页面

报道称，利维是漫威下一部《复仇者联盟》电影的“首选”，他已经收到了迈克尔・沃尔德伦（爆料为《复仇者联盟 5》编剧）的最新版本剧本。

不过消息人士警告，利维尚未就是否接受这份工作向漫威给出回复，漫威也将继续与其他电影制片人会面。

根据 THR 另一份报道，漫威在 3 月中旬悄悄向利维表达了合作意向，但后者当时拒绝了，因为他当时在 Netflix 的《怪奇物语》第五季中担任执行制片人和导演，工作要持续到明年。随着《复仇者联盟 5》的推迟，利维又有了接受工作的空档时间。

据IT之家此前报道，《复仇者联盟 5：康之王朝》目前正着眼于 2026 年 5 月 1 日上映，这意味着上映日期还很遥远。

图片

《死侍与金刚狼》将于 7 月 26 日在北美上映，死侍首度加入漫威电影宇宙，休・杰克曼饰演的金刚狼也回归，电影上映后的具体口碑和票房表现值得关注。

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关键词：漫威电影复仇者联盟死侍

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