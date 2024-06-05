首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

双 8K 回报率、PAW3395，迈从 G3 系列游戏办公无线鼠标发布

2024/6/5 15:45:17 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 5 日消息，迈从今天正式发布 G3 系列游戏办公无线鼠标，搭载按键预压系统与原相 PAW3395 传感器，最高支持有线 / 无线双 8000Hz 回报率，6 月 18 日首发。

迈从 G3 系列鼠标

迈从 G3 系列鼠标模具造型与罗技 G304 近似，提供黑、白、蓝三种配色可选，重量约 60 克。

模具设计

性能方面，该款鼠标依配置不同搭载原相 PAW3311 / PAW3395 光学引擎与 Realtek / 原相 / 中颖主控芯片，其中 G3 Ultra 最高支持有线 / 无线双 8000Hz 回报率。

此外，这款鼠标全系搭载独立按键预压系统与三模连接系统，500mAh 电池的 Max / Ultra 版续航最长 172 小时，IT之家附五个版本的详细配置如下：

详细配置

迈从官方尚未公布 G3 系列鼠标的具体售价，将于 6 月 18 日 20:00 首发。

相关阅读：

迈从 G3 系列游戏办公无线鼠标预热：类 G304 模具，有望搭载 PAW3395 传感器

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：迈从G3无线鼠标

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用