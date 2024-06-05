双 8K 回报率、PAW3395，迈从 G3 系列游戏办公无线鼠标发布

IT之家 6 月 5 日消息，迈从今天正式发布 G3 系列游戏办公无线鼠标，搭载按键预压系统与原相 PAW3395 传感器，最高支持有线 / 无线双 8000Hz 回报率，6 月 18 日首发。

迈从 G3 系列鼠标模具造型与罗技 G304 近似，提供黑、白、蓝三种配色可选，重量约 60 克。

性能方面，该款鼠标依配置不同搭载原相 PAW3311 / PAW3395 光学引擎与 Realtek / 原相 / 中颖主控芯片，其中 G3 Ultra 最高支持有线 / 无线双 8000Hz 回报率。

此外，这款鼠标全系搭载独立按键预压系统与三模连接系统，500mAh 电池的 Max / Ultra 版续航最长 172 小时，IT之家附五个版本的详细配置如下：

迈从官方尚未公布 G3 系列鼠标的具体售价，将于 6 月 18 日 20:00 首发。

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