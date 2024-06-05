AI 需求超预期，鸿海 5 月销售额 5501.6 亿元新台币同比增长 22.1%

IT之家 6 月 5 日消息，鸿海今日公布了最新业绩：得益于人工智能推动本，5 月销售额为 5501.6 亿元新台币（IT之家备注：当前约 1232.14 亿元人民币）超出预期，同比增长 22.1%。

鸿海集团表示，第二季度主要产品进入新老交替期，原本运营展望为环比和同比增长。由于 AI 服务器的需求高于预期，目前预计第二季度的能见度将超出此前预期。

作为参考，鸿海 4 月营收为 5109 亿新台币（当前约 1144.22 亿元人民币），同比增长 19.03%，为历年同期新高。以此计算，鸿海 5 月营收环比增长 7.68%。

鸿海表示，第二季度仍属传统淡季，主要产品进入新旧产品转换期，能见度大约与目前市场预期相当，预估 2024 年第二季度营运展望将呈现季增、年增的表现。

今年 3 月 14 日，鸿海发布了 2023 年年度报告，去年实现营收 6.16 万亿元新台币（约 1.41 万亿元人民币），超出市场预期，但营收同比下滑 7%。全年净利润为 1421.0 亿元新台币（约 325.41 亿元人民币），超出预期，同比基本持平。

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