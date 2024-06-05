内蒙古推进有线电视在农村牧区免费入户：鄂尔多斯市准格尔旗、伊金霍洛旗农村牧区试行

IT之家 6 月 5 日消息，国家广播电视总局工作动态显示：为提升广播电视公共服务水平，保障人民群众公共文化权益，内蒙古积极推进以政府购买服务方式实现有线电视在农村牧区免费入户，并在鄂尔多斯市准格尔旗、伊金霍洛旗农村牧区先行先试。

图源 Pixabay

IT之家附此次试行内容如下：

准格尔旗

准格尔旗地处内蒙古西南部、鄂尔多斯市东部，是全国第二批广播电视基本公共服务县级标准化试点地区，建有较为完善的有线电视基础设施。

自 2022 年起，准格尔旗以行政村、自然村及镇区内的移民户和回迁户为主要覆盖范围，为用户免费提供有线电视服务，并推送公共文化服务内容。

旗政府按照用户入网前三年每年每户 300 元、三年后每年每户 200 元标准进行补贴。截至目前，已累计投入 2100 万元，受惠农户达 3 万户。

伊金霍洛旗

伊金霍洛旗自 2022 年开始实施“智慧广电”入户工程，由中国广电内蒙古网络有限公司投资 6969.49 万元实施基础设施建设，覆盖旗内 7 个镇区、138 个嘎查村（含 22 个移民村）。

2024 年底基础设施全部建成后，可为用户提供双线路光纤入户服务，包括高清有线电视信号和 100 兆以上互联网带宽，极个别偏僻地区提供 20 兆无线双基站覆盖。

旗政府与中国广电内蒙古网络有限公司伊金霍洛旗分公司签订 10 年期限合同，自 2024 年开始，政府每年出资 700 万元，按照每户 300 元标准全额补贴，3 年后在网用户每年缴纳 100 元有线电视收视费，其余费用由政府按照每年不高于 482 万元的总金额进行补贴。

目前，已有 7912 户农牧民享受政府购买的有线电视服务，到 2025 年底受惠群体数量将达到 2.4 万户。

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