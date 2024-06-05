3999 元、400m 距离 + 1200 尼特，猛玛极影 7 4K 双频无线图传监视器上市

IT之家 6 月 5 日消息，继 4 月底发布后，MOMA 猛玛极影 7 双频无线图传监视器今日正式开售，搭载 7 英寸 1080p 1200 尼特屏幕，支持 4K 无线图传，售价 3999 元。
据介绍，猛玛极影 7 采用 2.4GHz / 5GHz 双频无线方案，支持自动跳频，可实现最远 400m 传输距离，延时低至 60ms，支持一拖四任意互联。
极影 7 还搭载全新 4K 编解码芯片，HDMI 接口支持高效无损传输、接收 4K30 视频数据。
极影 7 选用一块 7 英寸 1080p 1200nit 监看屏，拥有 1000:1 对比度并支持触摸操控。
IT之家注意到，猛玛还为极影 7 提供截图、图像叠加、录制套 LUT、输出套 LUT、网卡推流等功能。
这款无线图传监视器还支持 DC 电源 + NP-F 电池供电，可实现更换电池不断电连续使用。
猛玛极影 7 外壳首次采用镁合金材料，相比铝合金减重 1/3，机身重量为 545g（含电池扣板、不含外接天线），详细参数如下：
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