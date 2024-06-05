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不止有机箱，分形工艺推出首款电竞椅 Refine 与 Scape 游戏耳机等新品

2024/6/5 21:43:55 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 5 日消息，分形工艺（Fractal Design）今日宣布拓展其产品线，除新款机箱 Era 2、Mood 外，还推出首款电竞椅 Refine 与 Scape 游戏耳机。

Refine 电竞椅

Refine 电竞椅

分形工艺 Refine 电竞椅灵感来源于北欧家具设计风格，支持头枕高度、座椅高度和深度、腰部支撑深度和高度与四个方向的扶手调节，支持 13 档后仰。

网布与纤维版售价 549.99 美元（IT之家备注：当前约 3984 元人民币），Alcantara 版售价 899.99 美元（当前约 6519 元人民币），今年第三季度上市。

Scape 游戏耳机

Scape 游戏耳机

Scape 头戴式无线游戏耳机支持蓝牙 5.3 与接收器连接，可通过 Adjust Pro 网页在线自定义，并带有环境光效，售价 199.99 美元（当前约 1449 元人民币），今年晚些时候上市。

环境光效

Mood 机箱

Mood 机箱

Mood 机箱采用独特的立柱式设计，可兼容 325mm 长度的显卡，顶部搭载 180mm 风扇。

Mood 机箱内部

该款机箱将于 6 月 18 日上市，售价 149.99 美元（当前约 1086 元人民币）。

Era 2 机箱

Era 2 机箱

Era 2 是一款 SFF 小尺寸机箱，可兼容 326 mm 长度的显卡，兼容水冷散热器的安装。

Era 2 机箱内部

该款机箱将于今年第三季度上市，售价 199.99 美元（当前约 1449 元人民币）。

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关键词：分形工艺Fractal Design

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