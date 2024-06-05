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步步高学习机 S8 平板电脑上市：紫光展锐 S8000、AI 备考诊断，5999 元

2024/6/5 22:33:35 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 5 日消息，步步高推出学习机 S8 平板电脑，该电脑配备 14.2 英寸护眼屏、支持 AI 诊断备考，首发价 5999 元

IT之家附产品详情如下：

步步高学习机 S8 支持智能辅助，内置“作业五步法”，支持定时长、讲难题、批作业、练错题和刷考题。

官方宣传中，步步高学习机 S8 一大亮点是支持 AI 组卷备考，可基于学生用户日常作业情况，针对薄弱点，一键组卷。

官方表示，步步高学习机 S8 搭载 14.2 英寸“类朗伯光刻护眼屏”，屏幕进行色准调教，△E＜2；支持 IGZO 显示技术，对比学习机 S6 屏闪降低 77.7%；外屏采用紫外光刻技术，清晰度提升 37.4%，闪点降低 55.3%。

该学习平板搭载紫光展锐 S8000 处理器，拥有独立 NPU 和 AI 开发平台，支持可变刷新率和分辨率智能切换技术；支持双通道 UFS 3.1 闪存。

步步高学习机 S8 平板电脑配备手写笔，该笔支持磁吸充电，拥有 140 小时续航。

该学习平板还内置 10000mAh 电池，拥有 3200W 像素摄像头，提供 8GB+256GB 内存组合，产品参数如下：

京东步步高 S8 学习机学习平板券后 5999 元直达链接

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