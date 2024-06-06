苹果 iPhone 17 Pro 系列全新升级长焦镜头四棱镜首曝，Max 版有望独占

IT之家 6 月 6 日消息，苹果在 iPhone 15 Pro Max 机型中首次引入了四重反射棱镜镜头，支持 5 倍光学变焦，成为了新机的一大升级点。

据IT之家小伙伴投稿，iPhone 17 Pro 系列手机将升级全新长焦镜头四棱镜，与当前的四棱镜不同，并表示“有可能仅用于 iPhone 17 Pro Max”，还晒出了四棱镜的实物，采用新的设计。

根据苹果官方说法，四重反射棱镜通过镜头后方的折叠玻璃结构，对光线进行四次反射。这让光线在空间不变的情况下经过的光路更长，从而带来了更长的新焦距。

为了辅助四重反射棱镜设计，苹果在 iPhone 15 Pro Max 中还加入了 3D 传感器位移式光学图像防抖和自动对焦模块，能在全部三个方向上进行位移来实现防抖。

天风证券分析师郭明錤曾在 2023 年 9 月爆料，iPhone 16 Pro 系列（Pro 和 Max 两款）将用上 iPhone 15 Pro Max 同款四棱镜。他还预测采用四棱镜摄像头的 iPhone 出货量将在 2024 年增长约 110%，相当于 7000 万至 8000 万部。

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