富士康英伟达建立尖端计算中心，欲在电动汽车等领域为前者带来巨变

IT之家 6 月 6 日消息，据 Digitimes Asia 今日报道，富士康、英伟达宣布将在台湾地区建立一个尖端计算中心，位于高雄软件园区，将于 2026 年竣工。

据介绍，该设施以英伟达 GB200 服务器为中心，旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车 (EV) 和智能城市平台。 英伟达 CEO 黄仁勋强调了两家科技巨头之间的密切合作，并将 Blackwell 系列芯片作为双方联合创新的“最佳范例”。黄仁勋称赞了富士康卓越的垂直整合能力，将其定位为英伟达在 GB200 项目中的“重要合作伙伴”。

富士康董事长刘扬伟则表示，位于高雄软件园区的高雄工厂将配备 64 个机架和 4608 个 GPU。双方的合作将不仅限于高雄中心，富士康将增强其智能平台，同时扩大双方在 AI、电动汽车、智慧工厂、机器人和智能城市平台等方面的合作。

黄仁勋还大赞富士康是“顶级供应商”，也是智能制造、机器人、生成式 AI 应用的先驱。

据IT之家昨日报道，鸿海集团最新业绩报告显示，得益于人工智能推动本，5 月销售额为 5501.6 亿元新台币（IT之家备注：当前约 1232.14 亿元人民币）超出预期，同比增长 22.1%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。