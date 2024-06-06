行驶中自动切换至空挡！部分 2024 款路虎揽胜在美被召回

IT之家 6 月 6 日消息，捷豹路虎公司宣布在美国召回 19 辆 2024 款路虎揽胜汽车，原因是混合动力变速箱内的离合器片存在问题。

此次召回最初被捷豹路虎定义为“非合规召回”，但之后升级为“自愿安全召回”。该公司表示，这些离合器片可能在制造过程中达不到工程规格的平整度要求，这会导致离合器内部热量积聚并使材料退化，还可能导致变速箱油液污染物堵塞液压系统，使离合器无法工作。

捷豹路虎指出，油压降低会导致变速箱意外切换至空档，并失去动力，从而增加发生碰撞的风险。受影响车辆的车主不会收到任何问题警报。

IT之家注意到，此次召回涉及 2024 款路虎揽胜和揽胜运动版车型，生产日期在 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 11 月 9 日之间的 9 辆揽胜以及 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 10 月 27 日之间生产的 10 辆揽胜运动版将被召回。

捷豹路虎于 2023 年 11 月 21 日收到首份关于此问题的报告，并一直持续监测到今年 4 月。4 月中旬，产品安全和合规委员会对此问题展开调查，并认定该问题的发生率构成了不合理的安全风险。5 月 23 日，捷豹路虎决定发起召回。该公司在美国收到过 13 起与此问题相关的索赔和现场报告，但尚不清楚是否发生任何事故、人员伤亡或火灾事件。

经销商将于 6 月 13 日收到召回通知，车主则将在 7 月 26 日或之前收到通知。捷豹路虎授权维修人员将进行诊断测试，以确定离合器是否正常工作，测试不合格的变速箱将被免费更换。

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