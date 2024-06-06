《剑网 3 无界》开放预下载：三端数据继承互通，6 月 13 日开启公测

IT之家 6 月 6 日消息，《剑网 3 无界》今日开启预下载活动，玩家可在下载游戏后进行角色预创建。

据介绍，《剑网 3 无界》的 PC 旗舰端、笔记本极速端与移动互通端三端数据继承互通，官方游戏介绍如下：

《剑网 3》，如今正式登陆移动端！无界江湖，就此开启！手机上玩《剑网 3》！

作为一款国风武侠角色扮演游戏，《剑网 3 无界》经过十五年的 IP 运营积累，沉淀出了独树一帜的丰富游戏内容与无可替代的有爱社交氛围。如今他将以全新模样，与各位侠士开启新的旅程！《剑网 3 无界》无需电脑也能休闲畅玩，随时回归轻松融入！