《Valheim：英灵神殿》游戏 6 月 10 日登陆苹果 Mac 平台

IT之家 6 月 6 日消息，《Valheim：英灵神殿》是一款由 Iron Gate AB 开发，Coffee Stain Publishing 发行的动作冒险类游戏，于 2021 年发售后爆火，如今销量已超千万份。

游戏官方 X 账号 6 月 4 日宣布，《Valheim：英灵神殿》即将登录 Mac 平台，并提供跨平台支持，将于 6 月 10 日（下周一）上线。

据IT之家此前报道汇总，《Valheim：英灵神殿》最早在 2021 年 2 月以抢先体验形式登陆 Steam，短短三周售出 400 万份，2022 年 4 月销量达到 1000 万份。随后，该作在 2023 年 3 月登陆 Xbox One、Xbox Series X|S 平台。

这款游戏是一款关于探索一个巨大的幻想世界，灵感来源于北欧神话和维京文化的游戏。玩家会在相对和平的中心位置开始冒险，离开中心越远，世界就会越具挑战性，同时也会找到更有价值的材料以制作更具有威胁性的武器和更坚固的盔甲。

此外，玩家还将要在整个世界里建造属于自己的维京堡垒和哨所。最后，玩家还需要打造一艘无敌的维京长船并且开始在无尽之海的航行以便寻找异国土地。

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