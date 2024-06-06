腾讯混元文生图开源大模型加速库发布：生图时间缩短 75%

IT之家 6 月 6 日消息，腾讯今日发布针对腾讯混元文生图开源大模型（混元 DiT）的加速库，号称大幅提升推理效率，生图时间缩短 75%。

官方表示，混元 DiT 模型的使用门槛也大幅降低，用户可以基于 ComfyUI 的图形化界面使用腾讯混元文生图模型能力。同时，混元 DiT 模型已经部署至 HuggingFaceDiffusers 通用模型库中，用户仅用三行代码即可调用混元 DiT 模型，无需下载原始代码库。

在此之前，腾讯曾宣布混元文生图大模型全面升级并对外开源，供企业、个人开发者免费商用。腾讯方面称其为“业内首个”中文原生的 DiT 架构文生图开源模型，支持中英文双语输入及理解。其采用与 sora 一致的 DiT 架构，不仅可支持文生图，也可作为视频等多模态视觉生成的基础。

运行该模型需要支持 CUDA 的英伟达 GPU，单独运行混元 DiT 所需的最低显存为 11GB，同时运行 DialogGen（腾讯推出的文本转图像多模态交互式对话系统）和混元 DiT 则至少需要 32GB 的显存，腾讯表示他们已经在 Linux 上测试了英伟达的 V100 和 A100 GPU。

IT之家附链接：代码（GitHub）点此前往 模型（Hugging Face）点此前往

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