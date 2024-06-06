网络成瘾会生理改变 10-19 岁儿童大脑：影响身体协调和认知功能

IT之家 6 月 6 日消息，最新研究表明，网络成瘾会从生理上改变 10-19 岁儿童的大脑化学（brain chemistry）结构。尽管各家厂商都推出了家长控制系统，可控制孩子的使用屏幕时间、管控可访问内容，但是互联网时代的育儿工作仍面临很大挑战。

6 月 4 日发表在《PLOS 精神健康》上的最新研究中，利用功能磁共振成像（fMRI）检查网瘾患者大脑发育情况，发现网瘾少年在休息状态时，特定大脑区域的活动会增加，而负责记忆和决策等执行功能的区域的功能连接性会降低。

图源：WikiMedia

科学家们能够将这些神经变化与青少年的成瘾行为、心理健康问题、发育问题和身体协调困难联系起来。

该研究的主要作者马克斯-张（Max Chang）强调，青春期是一个关键的发育期，在生理、认知和人格方面都会发生重大变化，因此大脑特别容易受到网络成瘾的影响。他指出，在这一阶段强迫性使用互联网可能会导致不良的行为和发育变化。

IT之家附上参考地址

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。