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首页 > 科学探索>生命奥秘

网络成瘾会生理改变 10-19 岁儿童大脑：影响身体协调和认知功能

2024/6/6 14:45:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 6 日消息，最新研究表明，网络成瘾会从生理上改变 10-19 岁儿童的大脑化学（brain chemistry）结构。尽管各家厂商都推出了家长控制系统，可控制孩子的使用屏幕时间、管控可访问内容，但是互联网时代的育儿工作仍面临很大挑战。

6 月 4 日发表在《PLOS 精神健康》上的最新研究中，利用功能磁共振成像（fMRI）检查网瘾患者大脑发育情况，发现网瘾少年在休息状态时，特定大脑区域的活动会增加，而负责记忆和决策等执行功能的区域的功能连接性会降低。

图源：WikiMedia

科学家们能够将这些神经变化与青少年的成瘾行为、心理健康问题、发育问题和身体协调困难联系起来。

该研究的主要作者马克斯-张（Max Chang）强调，青春期是一个关键的发育期，在生理、认知和人格方面都会发生重大变化，因此大脑特别容易受到网络成瘾的影响。他指出，在这一阶段强迫性使用互联网可能会导致不良的行为和发育变化。

IT之家附上参考地址

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关键词：网络成瘾

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