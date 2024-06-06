谷歌在英国遭 136 亿英镑巨额诉讼，被指滥用在线广告市场主导权

IT之家 6 月 6 日消息，英国伦敦竞争上诉法庭（CAT）周三裁定，谷歌必须应对一项 136 亿英镑（IT之家备注：当前约 1260.94 亿元人民币）的诉讼，该诉讼指控谷歌滥用在线广告市场的主导权。

这起诉讼由一个名为广告技术集体行动（Ad Tech Collective Action LLP）的组织提起，其指控谷歌的反竞争行为，导致英国的在线出版商亏损。

谷歌母公司 Alphabet 称此案 “不连贯”并试图撤销法律诉讼，且该公司的律师在法庭文件中表示“强烈反对相关指控”。但最终伦敦竞争上诉法庭裁定，此案现在可以开庭审理。

前英国通信管理局主管、现为广告技术集体行动组织成员的 Claudio Pollack 向外媒 BBC 表示，“这对谷歌在广告技术领域反竞争行为的受害者来说是一个非常重要的决议，谷歌必须就其做法进行全面解释”。谷歌法律总监 Oliver Bethell 则将该诉讼描述为“投机主义”，并将根据事实“予以坚决反对”。

据悉这些案件涉及到的广告技术通常简称为 Ad Tech，这一技术决定用户将会看到哪些在线广告，以及会给出版商带来多少的支出，托管此类广告是许多网站的巨额收入来源。这项诉讼指控谷歌在网络搜索中占主导地位，利用自身优势而更偏好推荐其想要推荐的产品和服务，滥用广告的主导权，导致一些网站不仅获得的收入减少，还需向谷歌支付高昂的费用。

此案自提出以来已经过了 18 个月，如今终于确定能够开庭，但还没有开庭日期。CAT 在一份书面裁决中表示，虽然该案将继续进行，但裁决不太可能在 2025 年底之前进行。

谷歌正面临英国、欧洲和美国监管机构对其广告技术业务的调查，此前该公司已经因反竞争行为而面临欧盟委员会数十亿英镑的罚款。

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