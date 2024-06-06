深蓝 G318 中大型 SUV 汽车 6 月 13 日 上市：定位“科技新硬派”、蓝鲸 1.5T 增程驱动系统

IT之家 6 月 6 日消息，深蓝 G318 汽车将 6 月 13 日上市，该车定位为中大型 SUV，搭载新蓝鲸 1.5T 增程动力系统，提供单电机、双电机四驱版本。

IT之家附该产品亮点信息如下：

深蓝 G318 外观采用硬朗的“星际战舰”造型设计，车长 4915/4998mm、宽 1985mm、高 1885/1960mm，轴距 2880mm，整备质量 2360kg。

车辆接近角 / 离去角分别为 27 度、31 度，纵向通过角 27.3 度，空悬最高时离地间隙可达 240 毫米，同时动力电池的离地高度为 278-348 毫米（默认 318 毫米）。

座舱方面，该车配备 12.3 英寸仪表屏 + 14.6 英寸中控屏设计，电子挡杆采用了飞船推拉杆的设计；同时支持“ET 全地形模式”，包括 5 种日常模式（经济 \ 舒适 \ 运动 \ 专属 \ 自定义）和 5 种地形模式（雪地 \ 泥地 \ 沙地 \ 崎岖 \ 涉水）。

动力方面，该车将搭载增程动力，单电机版本最大功率为 110 千瓦；双电机四驱版的前电机最大功率 131kW、峰值扭矩为 262N・m，后电机最大功率 185kW、峰值扭矩为 310N・m，系统总功率达到 316kW，0-100km / h 加速时间为 6.3 秒。

深蓝 G318 整备质量为 2360kg，最大载重为 2800kg，另外它还配备中央无级差速锁和磁吸式机械差速锁，可实现前后轴 0-100% 扭矩分配，底盘配备 CDC 可变阻尼减振器，采用前双叉臂、后多连杆的结构。

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