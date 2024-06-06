曝印度流媒体巨头 MX Player 已被亚马逊收购，估值低于 1 亿美元

IT之家 6 月 6 日消息，MX Player 是由 MX Media & Entertainment 公司（前身是韩国 J2 Interactive）所开发的一款的视频播放软件和 OTT 服务平台，最初于 2011 年 7 月 18 日推出，目前 MAU 已超过 3 亿人。

Times Internet 于 2018 年以 1.4 亿美元收购了 MX Media & Entertainment 的多数股权。收购完成后，MX Player 宣布从一款本地视频播放器转为一个综合性视频流媒体平台。

现有消息人士向 TechCrunch 透露，亚马逊已完成对 MX Player 的收购，已于当地时间周三晚跟 Times Internet 达成了收购协议。

消息人士还提到，这笔交易的估值不到 1 亿美元（IT之家备注：当前约 7.25 亿元人民币），远低于该公司上次融资时的 5 亿美元估值。据称，Times Internet 过去两年中一直在想办法出售其数字资产，而这可能就是 MX Player 价值严重缩水的原因之一。

消息人士还提到，亚马逊计划保留 MX Player 品牌。截至IT之家发稿，亚马逊和 Times Internet 仍未发表回应。

实际上，早在去年 2 月就有消息称亚马逊和 MX Player 正在进行交易谈判，而且索尼当时也计划掺一脚，只是迫于 Zee 合并的复杂性又放弃了这一计划。

此外，亚马逊近年来也一直在扩大其在印度的视频流媒体服务，以便在二三线城市及更偏远的的地方增强影响力，例如捆绑 Prime Video 的亚马逊 Prime 订阅一年只要 9.50 美元（当前约 69 元人民币），远低于其他地区。此外，亚马逊还与印度当地一些电信运营商保持合作伙伴关系，从而推广 Prime Video 捆绑套餐。此外，亚马逊 2021 年还在印度推出了另一项免费但包含广告的视频流媒体服务。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。