零跑 C16 车型 6 月 28 日上市：增程 / 纯电双动力版本，预计满配售价 20 万元以内

IT之家 6 月 6 日消息，今年 4 月在 2024 北京车展亮相的零跑 C16 车型，将于 6 月 28 日正式上市， 官方宣称“预计满配售价 20 万元以内”。

这款新车提供星辉银、星煜紫、天幕灰、珍珠白、金属黑、琉璃翠共六款配色，车身尺寸为 4915*1905*1770mm，轴距为 2825mm，搭载英伟达 Orin-X 芯片 + 激光雷达。

座舱方面，该车提供麦芽米、赤霞橙、星垣紫三款内饰配色，座椅采用 2+2+2 布局，配备 14.6 英寸 2.5K 超清中控屏、15.6 英寸高清后排娱乐屏、高通骁龙 SA8295P 智能座舱、21 扬声器豪华音响、超大全景天幕、三温区独立空调、电动后尾门等。

动力方面，该车提供增程纯电双动力版本，其中纯电标配全域 800V 碳化硅高压平台，30%-80% 最快 15 分钟。此前公布的信息显示，该车纯电版提供 215kW 驱动电机，匹配 67kWh 磷酸铁锂蓄电池，CLTC 纯电续航 520km；增程版则搭载 28kWh 电池，CLTC 纯电续航 230km。

关于零跑 C16 车型的上市售价，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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