16G+1T 跌破两千元：realme GT Neo5 手机 150W 版 1999 元限时购

realme GT Neo5 手机 16G+1T+150W 快充版于 2023 年 5 月 31 日发布，搭骁龙 8 + 处理器，发售价为 3099 元。

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设计方面，真我 GT Neo5 提供紫域幻想、圣境白、宙夜黑三种配色，在后摄的右侧采用透明 RGB 设计，可以看到不锈钢芯片铭牌、RGB 呼吸灯、NFC 天线、定位螺丝，同时后置觉醒光环系统，支持 25 种色彩、2 种显示模式、5 档速度调节等。

充电方面，realme 真我 GT Neo5 手机 240W 快充版本宣称充电 30 秒可通话 2 小时，只需 80 秒就能从 1% 充电至 20%。除 240W 满级秒充 + 4600mAh 外，真我 GT Neo5 还提供 150W 光速秒充增强版 + 5000mAh 大电池的版本，16 分钟充至 100%。

性能方面，真我 GT Neo5 搭骁龙 8 + 和超帧独显芯片 Plus 旗舰双芯，辅以 16GB+1TB 满级内存，首发旋风内存引擎，采用冰芯双相变散热系统 Max、1500Hz 电竞操控引擎、全速天线矩阵系统 2.0，首发双腰部电竞 Wi-Fi 天线。

屏幕方面，真我 GT Neo5 采用行业首款 144Hz 1.5K 旗舰直屏，与天马联合研发，采用 T7 + 新一代旗舰发光材料，拥有 1400nit 局部峰值亮度，支持 144Hz 电竞级高刷新率，7 档智能动态刷新率，2160Hz 超高频 PWM 调光，5000000:1 动态对比度。

影像方面，真我 GT Neo5 搭载索尼 IMX890 OIS 超大底光学防抖旗舰主摄，拥有 5000 万超高像素，1/1.56 英寸超大感光面积，2.0μm 四合一超大像素，f / 1.88 超大光圈。IT之家了解到，该机还搭 8MP（索尼 IMX355）超广角 + 2MP（格科微 GC02M1）显微镜摄像头。

其它方面，真我 GT Neo5 搭载 X 轴线性马达，配备杜比全景声双扬声器，支持 Wi-Fi 6，蓝牙 5.3，NFC、红外遥控，搭载基于 Android 13 的 realme UI 4.0 系统。

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