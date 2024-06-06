首批右舵版极氪 X 量产下线：全面进军右舵车市场，预计 Q3 交付

IT之家 6 月 6 日消息，极氪 ZEEKR 今日官宣，首批右舵版极氪 X 量产下线，预计 Q3（第三季度）开启交付，极氪将全面进军右舵市场。

2024 款极氪 X 车型于今年 1 月发布，搭载 66kWh 三元锂电池，可提供 500km / 512km / 560km 续航，官方指导价 20 万元起。

右舵车型主要面向全球部分市场，比如英国、日本、印度、澳大利亚、香港、澳门等，极氪暂未公布具体上市的地区。

极氪 2024 年 5 月交付量为 18616 辆，同比增长 115%，环比增长 16%，再创历史新高。

今年 1 月，极氪曾宣布累计交付汽车突破 20 万辆。极氪智能科技副总裁林金文当时透露，极氪将按下加速键，下一个 20 万辆将在 12 个月内完成。这意味着，2024 年极氪销量目标或超 20 万辆。

右舵版极氪 X 的量产，也将帮助极氪进一步提高销量，拓宽全球市场，IT之家将跟进后续进展。

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