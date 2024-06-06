数魅 S-B2R RGB 摄影补光灯发布：4000mAh 电池可作充电宝、双 1 / 4 螺纹接口

IT之家 6 月 6 日消息，数魅 S-B2R 全彩摄影平板灯发布，支持情景光效，拥有 HSV 全色彩效果，可当充电宝使用。

IT之家附该产品详情内容如下：

数魅 S-B2R 全彩摄影补光灯内置 135 颗 LED 灯珠，配备防眩光柔光膜，支持用户正面补光，直视不刺眼。

S-B2R 拥有无极调节按键，支持 0-100% 无极调光；摄影灯还拥有参数显示屏，支持模式 / 电量 / 色温 / 亮度等参数调节查看。

S-B2R 支持 CCT 广域色温模式，支持 2800K 暖光-6800KL 冷光调节；摄影灯显色性 (Cri) 超 80Ra。

摄影灯内置 4000mAh 电池，拥有 USB-A 和 Type-C 接口，可充当充电宝使用，满功率运行续航约 90 分钟；该灯还支持创意场景光效，拥有雷电、坏灯泡等光效模式。

数魅 S-B2R 采用铝合金机身，拥有两个 1/4 螺纹接口，支持横向、竖向使用，适配相机、桌面三脚架、灯架等。

产品说明及参数信息如下：

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