首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

数魅 S-B2R RGB 摄影补光灯发布：4000mAh 电池可作充电宝、双 1 / 4 螺纹接口

2024/6/6 23:37:12 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 6 月 6 日消息，数魅 S-B2R 全彩摄影平板灯发布，支持情景光效，拥有 HSV 全色彩效果，可当充电宝使用。

IT之家附该产品详情内容如下：

数魅 S-B2R 全彩摄影补光灯内置 135 颗 LED 灯珠，配备防眩光柔光膜，支持用户正面补光，直视不刺眼。

S-B2R 拥有无极调节按键，支持 0-100% 无极调光；摄影灯还拥有参数显示屏，支持模式 / 电量 / 色温 / 亮度等参数调节查看。

S-B2R 支持 CCT 广域色温模式，支持 2800K 暖光-6800KL 冷光调节；摄影灯显色性 (Cri) 超 80Ra

摄影灯内置 4000mAh 电池，拥有 USB-A 和 Type-C 接口，可充当充电宝使用，满功率运行续航约 90 分钟；该灯还支持创意场景光效，拥有雷电、坏灯泡等光效模式。

数魅 S-B2R 采用铝合金机身，拥有两个 1/4 螺纹接口，支持横向、竖向使用，适配相机、桌面三脚架、灯架等。

产品说明及参数信息如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：数魅 S B2R补光灯

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用